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告別2024年，迎接2025新年快樂！全台各地都舉辦跨年晚會，施放跨年煙火，今（31）晚從北到南、包括台北101、桃園、台中麗寶樂園、高雄夢時代、花蓮等地都有演唱會火熱開唱。如果不想人擠人，在家也能透過直播轉播一次打包全台華麗陣容。電視轉播第幾台、哪裡免費線上看，《NOWnews》整理演唱會卡司出場順序、時間節目表、直播資訊一文掌握。◼️演唱會時間：12月31日19:00至01:00◼️主持人：Lulu黃路梓茵、廖威廉、風田、朵拉（謝雨芝）開場：Dragon Beauties小龍女（李多慧、林襄）＋DJ RayRay怕胖團＋TRASH➔戴佩妮➔Karencici＋J.Sheon➔楊乃文➔李聖傑➔宇宙人➔YELLOW黃宣➔宇宙人➔Apink➔ENERGY➔HRC BEAST CREW SHADOW➔孫振與City4舞團➔101煙火秀➔梁詠琪➔八三夭國內｜TVBS（CH56）、公視（CH13）海外｜TVBS ASIA（亞洲、美洲）、美國中旺電視（美洲）、中天頻道（美洲）◼️演唱會時間：12月31日19:00至00:30◼️主持人：小鐘、何妤玟、短今、潘君侖19:00 原子少年Saturnday➔19:25 艾薇➔19:45 白安➔20:10 陳芳語➔20:35 丁噹➔21:02 洪暐哲➔21:20 李芷婷➔21:45 小男孩樂團➔22:05 未來少女ELL&s➔22:30 范逸臣➔23:05 DAYCHILD（데이차일드）➔23:20 姜丹尼爾KANG DANIEL（강다니엘）➔00:05 TRASH中視新聞台（CH154）、中天綜合台（CH36）◼️演唱會時間：12月31日18:00至00:30◼️主持人：黃豪平、陳大天、夏和熙、鏝鏝、DJ圓圓18:00 表演團體（黃花Yellow Flower／劉維哲／張玉蘭團隊／吳以諾／羅茵茵）➔19:03 Shawn尚融➔19:18 林茉曦➔19:40 同理 Zunya➔20:06 慕獅女孩＋皮皮獅＋皮卡➔20:10 金泰佑➔20:30 李子森＋杜忻恬➔20:55 張涵雅➔21:25 艾薇lvy➔21:50 安心亞➔22:15 彭佳慧＋羅文裕➔22:45 麋先生➔23:20 丁噹➔23:50 貴賓致詞➔00:00 煙火秀300秒➔00:05 Ozone中視主頻（CH10）20:00開播至24:30◼️演唱會時間：12月31日18:00至01:00◼️主持人：阿Ken、蔡尚樺18:00 DOUBLE K-風情萬種KTV、ANGIE安吉、蓋兒Gail➔19:00 玖壹壹、SCOOL、PIZZALI、SPARK皇毅、派偉俊➔20:30 Ozone、芒果醬Mango Jump➔21:00 GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、血肉果汁機➔22:00 高爾宣➔22:30 蔡健雅➔22:50 MAMAMOO輝人➔23:20 告五人➔00:00 煙火秀➔00:05 五堅情、固定客台視（CH7）、三立都會台（CH30）、台中資訊台（CH20）、高點綜合台（CH44）、MOD三立綜合台（CH301）◼️演唱會時間：12月31日20:30至01:0020:30宋柏緯➔吳霏 FEI➔JOYCE 就以斯➔Ray 黃霆睿➔南西肯恩➔邱鋒澤➔美秀集團➔吳獻Osean➔魏如萱➔GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治➔300秒煙火➔GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治◼️演唱會時間：12月31日18:00至01:0018:00-21:00 築夢者街舞➔Am Band➔廖士賢➔DJ Swallow妖嬌➔邱軍➔安妮塔克➔翊太樂團21:00-01:00 OPENsi➔AP潘宇謙➔孫肇谷➔翁鈺鈞➔沈文程➔FEniX➔滅火器樂團➔跨年倒數➔Crispy脆樂團➔BOOM!怪物星人民視台灣台（CH152）、MOD民視台灣台（CH317）◼️演唱會時間：12月31日18:00至00:30◼️主持人：吳建恆、徐凱希17:20-17:50（暖場演出）Ba1ter Babies➔ASG、Luscious➔張羽靚18:00-00:30 EighRA 紫月光➔阿沁 REAL➔曾沛慈➔艾怡良➔FEniX➔GENBLUE 幻藍小熊➔ 婁峻碩➔AcQUA 源少年➔蔡黃汝➔林美秀➔康康➔畢書盡➔@onefive➔孫盛希➔李俊昊 Lee Junho➔ 動力火車➔玖壹壹TVBS 歡樂台（CH42）、中華電信MOD跨年專區、民視第一台、臺南市第3公用頻道、民視無線台22:00-00:30◼️演唱會時間：12月31日18:55至01:00◼️主持人：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠OPEN!家族➔麋先生➔Jocelyn 9.4.0➔告五人➔滅火器➔馬克 SAVAGE.M➔阿跨面➔芮鯊 RapShark➔Yappy➔張庭瑚➔台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊➔BBOY NANA➔Ｕ:NUS➔許富凱➔陳柏清➔張政禹➔SEVENTOEIGHT（SCOOL）➔GENBLUE幻藍小熊➔SANDARA PARK（2NE1）➔徐佳瑩➔盧廣仲華視頻道（CH12）、年代MUCH台（CH38）、壹電視綜合台（MOD CH312）、MOMOTV（有線電視、MOD CH332）◼️演唱會時間：12月31日20:00-01:30、2025年1月1日19:00至21:30演唱會Day1陣容：蕭煌奇、Matzka、怕胖團、Tyson Yoshi、VERA、HUR+、舞思愛 UsayKawlu、阿布絲、呂士軒、IVAN艾文演唱會Day2陣容：羅志祥、楊乃文、鳳小岳、FEniX、Ozone、沒有才能三立電視、MTV、台視綜合台、洄瀾有線電視、東亞電視台◼️演唱會時間：12月31日19:00-00:30◼️主持人：張柏謙、咖啡糖賢齡熊仔➔魏如昀➔許含光➔JADE➔葉璦菱➔洪佩瑜➔李權哲➔王若琳➔蘇慧倫➔頑童MJ116➔MC HotDog熱狗MOD TVBS精彩台（CH40）