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▲展榮展瑞赴泰國曼谷表演過程狀況頻頻，讓兩人直呼：「這是最熱的一場跨年演出！根本就是一場極限挑戰！」（圖／星展娛樂提供）

▲展榮展瑞演出後，兩人與好友中國娃娃一起在曼谷迎接新年，且還與BLACKPINK成員Lisa同場倒數。（圖／星展娛樂提供）

人氣百萬YouTuber「展榮展瑞K.R. Bros」今年首次跨年演唱會獻給泰國！12月27日受邀到曼谷登台，獻唱《好熱》和《SisterSister》兩首熱力單曲，炒熱全場氣氛，沒想到回憶這趟處女秀過程卻是狀況頻頻，先是從越南到泰國時，將錢包、信用卡遺落在越南海關，更讓人驚嚇的是展瑞突發中暑，讓兩人直呼：「這是最熱的一場跨年演出！根本就是一場極限挑戰！」好在問題最後順利解決，展榮展瑞演出後與好友中國娃娃一起在曼谷迎接新年，且還與BLACKPINK成員Lisa同場倒數，十分享受。展榮展瑞從越南轉機往泰國途中就感受到當地的高溫襲擊，接著先是將錢包、信用卡遺落在越南海關，而後到演出當天遇到音檔臨時換歌、耳機突然沒聲音、上場前臨時改動舞台位置等緊急狀況，更讓人驚嚇的是展瑞突發中暑！兩人只能全程比手畫腳與泰國工作人員溝通，展榮笑稱：「這是一場語言不通的極限挑戰秀！」展瑞則受不了狂喊：「這裡的四季就是熱、好熱、超熱和超級熱！等下演出完，回飯店要先去泳池泡水消暑，大喝椰子汁。在泰國隨時隨地就要來上一杯椰子水降溫消暑。」雖然這趟跨年演出驚險狀況不斷，展榮展瑞仍感激這次機會：「看到來自世界各地的華人、遊客和粉絲一起倒數，真的很感動。世界很大，我們還有很多要學習的地方。」跨年演出後，兩人與好友中國娃娃一起在曼谷迎接新年，且還與BLACKPINK成員Lisa同場倒數，展榮笑說：「要坐在河岸搖滾區跟LISA一起跨年，這是我們的新年願望！」展瑞則補充：「希望明年能有更多音樂合作，挑戰不同舞台，讓大家看到我們不一樣的一面。」宣告2025年事業版圖拓展到新馬、香港等地，希望可以跟各地音樂人合作交流。