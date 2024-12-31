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▲今天跨年夜各地偏乾，僅中南部山區有雨，明天元旦水氣更多，觀賞曙光、日出條件不佳。（圖／中央氣象署）

▲元旦天氣開始出現明顯降雨，週四水氣更多，東北部甚至要留意局部大雨。（圖／中央氣象署）

▲元旦東北季風減弱，週四略有回溫，但週五下一波冷空氣抵達，週末各地氣溫偏冷。（圖／中央氣象署）

今（31）日是2024年最後一天，各地2025跨年晚會也都要陸續登場，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，今天晚上中南部山區將率先出現雨勢，平地的跨年晚會影響不大，但明天元旦（1/1）雲雨量更多，全台不論平地山區都有降雨機率，也直接導致觀賞2025首道曙光、日出的條件不好，有相關行程規劃民眾請多留意。伍婉華表示，今天東北季風稍增強，但水氣沒有很旺盛，因此白天各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨，不過隨著「南方雲系」往北移動，中南部山區入夜開始出現雨勢，其餘地區則持續受東北風影響，民眾若想觀看跨年煙火，建議前往煙火施放處的「東北方」或「北方」，視線才不會受煙霧影響。今天跨年氣溫部分，伍婉華提及，東北季風增強導致北台灣溫度轉涼，白天高溫北部、東北部19度，南部高溫24至25度，今晚至明天清晨，中部以北、東北部只有13至14度，其它地區15至17度，外出參與活動務必多穿保暖衣物。伍婉華說明，明天元旦東北季風會減弱，但南方雲系帶來降雨，全台白天高溫會下降2至3度，如果想追曙光、日出，這次在台灣以「西北部」機率比較高，東半部雲量偏多，機率較低。元旦假期結束後，週四（1/2）水氣更多，雲層籠罩台灣，不僅全台有雨，東北部更要留意「局部大雨」的出現，直到週五（1/3）水氣減少後，整體雨勢才會趨緩。雖然週五雨勢趨緩，但下一波東北季風也接力報到，預估冷空氣影響到週末，期間北部、東北部13至19度，中部13至21度，南部14至23度，東部15至21度，東南部15至22度。