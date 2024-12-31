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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的前專屬翻譯水原一平，於12月31日迎來40歲生日。然而，因涉及高達5.5億台幣的銀行詐欺案，水原一平的生活早已與昔日光鮮亮麗的形象相去甚遠。從被起訴到生活困境，他的妻子成為現階段唯一的精神支柱。水原一平於今年5月因銀行詐欺等罪名遭起訴，原定10月的量刑宣判已兩度延後，目前預計於明年1月24日進行裁決。一位駐美記者透露，水原未能完成因賭博癮所需的診斷程序，因此量刑再次延期，「美國這類情況其實並不少見，甚至可能再次延期。但水原的健康狀況令人擔憂。」在整個事件中，大谷翔平始終保持沉默，未對詐騙醜聞發表公開評論。然而，大谷在12月29日播出的NHK特別節目上首度公開談及此事，他表示：「對我來說，這件事還未結束，仍在持續。」在醜聞曝光前，水原一平住在加州橘郡紐波特比奇一處月租金約20萬台幣的高級公寓，負責大谷翔平的日常起居。然而，隨著事件發酵，他被解雇且需賠償大谷的相關損失，不再有能力負擔高昂的生活費用。根據消息人士透露，「目前水原一平已搬至租金僅為原先三分之一的公寓，甚至一度因搬家導致大谷的郵件誤寄到原地址。」此外，大谷已於11月向加州聯邦法院申請追回水原以詐騙資金購買的棒球收藏品，知情人士強調，「大谷團隊為避免與此案牽連，至少在量刑前將採取強硬立場。」儘管水原一平陷入孤立無援的處境，他的妻子依然選擇陪伴身側。消息人士表示：「加州生活成本高昂，光是房租平均就達6萬多台幣，加上水原經濟來源有限，生活壓力極大。然而，他的妻子不僅與大谷及其妻子保持友好關係，甚至在2024賽季開幕戰時與真美子共同出席觀賽。」不過，水原一平或將面臨至少5年以上的有期徒刑。這個年末，他與妻子和愛犬共度的時光，或許成為未來數年間的珍貴回憶。