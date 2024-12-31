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美國股市昨（30）日全數收黑，科技股領頭走低，與台北股市連動較大的費半指數下跌近2%，也拖累台北股市最後一個交易日表現疲弱，今（31）日開盤下跌96.13點，以23190.2點開出，隨後遇到賣壓，最低一度來到22972.99點，失守23000點關卡，午盤下跌154.95點或0.67%，來到23035.25點。大盤開低震盪，中小型股開低走高，櫃買指數開盤下跌0.02點、以254.32點開出，不過隨後在買單挹注下，一度翻紅，來到254.49點，午盤則是再度翻黑，下跌0.15點或0.06%，來到254.17點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：泰金寶-DR、雷虎、凱基金、中光電、佳能；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、世芯-KY、中光電、雷虎、聯鈞。權值股全數走低，權王台積電以1080元開出、下跌10元，午盤來到今日最低價1075元，下跌15元或1.38%；鴻海以184.5元開出、下跌0.5元，盤中最低一度來到183元，午盤下跌0.5元或0.27%，來到184.5元；聯發科以1410元盤下開出，盤中最低一度來到1400元，午盤下跌15元或1.06%，來到1405元。