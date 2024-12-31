迎接跨年夜，決定要在家躺平跨年的人，如果要點外送，兩大外送平台foodpanda 和Uber Eats配合各地的跨年活動，有部分特定區域有交管會停止外送服務。要特別提醒，12/31跨年夜當天店家和外送騎士的接單量會較大，建議提早一小時訂餐比較有保障。搭車的部分，Uber App 正常服務，但受管制的區域，管制時間內上下車地點有所變動，Uber官方提供建議的上下車地點。
🟡foodpanda跨年管制時間
台北：12/31 (二) 18:00 至 1/1 (三) 3:00，暫停外送服務範圍為市政府公告之第三階段交通管制範圍。台北管制區域（連結請點）
高雄：12/31 (二) 14:00 至 1/1 (三) 3:00，暫停外送服務範圍為夢時代周邊之政府公告管制範圍。高雄管制區域(連結請點)
🟡Uber Eats
Uber Eats App 12 月 31 日當天為配合跨年晚會交通管制，包含台北、新竹、宜蘭、台中、高雄、花蓮等縣市，將提前半小時（消費者可點餐時間）至交管結束暫停交通管制區域之外送服務，外帶自取則照常營運，並於各地交通管制結束後恢復正常營運。
台北（三階段） - 12/31 18:30 - 1/1 03:00；12/31 19:30 - 1/1 03:00；12/31 21:30 - 1/1 03:00。台北管制區域（連結請點）
台中 - 12/31 07:30 - 1/1 02:00
新竹（兩階段） - 12/31 13:30 - 1/1 00:30 ；12/31 17:30 - 1/1 00:30
宜蘭 - 12/31 19:30 - 1/1 02:00
高雄 （兩階段）- 12/31 14:30 - 1/1 01:30；12/31 20:30 - 1/1 01:30。高雄管制區域(連結請點)
花蓮 - 12/31 16:30 - 1/1 00:30
宜蘭/羅東 - 12/31 19:30 - 1/1 02:00
🟡Uber 搭車
Uber App 正常提供服務，但因應跨年人潮眾多，為了避免造成上下車地點交通阻塞，建議盡量減少使用「預約搭乘」功能，直接透過 App 即時叫車。同步提供上下車地點建議，以避開交通管制區域。
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高雄：12/31 (二) 14:00 至 1/1 (三) 3:00，暫停外送服務範圍為夢時代周邊之政府公告管制範圍。高雄管制區域(連結請點)
🟡Uber Eats
Uber Eats App 12 月 31 日當天為配合跨年晚會交通管制，包含台北、新竹、宜蘭、台中、高雄、花蓮等縣市，將提前半小時（消費者可點餐時間）至交管結束暫停交通管制區域之外送服務，外帶自取則照常營運，並於各地交通管制結束後恢復正常營運。
台北（三階段） - 12/31 18:30 - 1/1 03:00；12/31 19:30 - 1/1 03:00；12/31 21:30 - 1/1 03:00。台北管制區域（連結請點）
台中 - 12/31 07:30 - 1/1 02:00
新竹（兩階段） - 12/31 13:30 - 1/1 00:30 ；12/31 17:30 - 1/1 00:30
宜蘭 - 12/31 19:30 - 1/1 02:00
高雄 （兩階段）- 12/31 14:30 - 1/1 01:30；12/31 20:30 - 1/1 01:30。高雄管制區域(連結請點)
花蓮 - 12/31 16:30 - 1/1 00:30
宜蘭/羅東 - 12/31 19:30 - 1/1 02:00
🟡Uber 搭車
Uber App 正常提供服務，但因應跨年人潮眾多，為了避免造成上下車地點交通阻塞，建議盡量減少使用「預約搭乘」功能，直接透過 App 即時叫車。同步提供上下車地點建議，以避開交通管制區域。
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