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新北市淡水驚傳槍擊案！今（31）日上午8時許，一名41歲許姓客運司機，被發現倒臥在車站2樓的司機休息室內，警方獲報後趕往現場，發現許姓男子已經明顯死亡，且身邊留有一把手槍。根據了解，淡水分局上午接獲通報，淡水客運新市站站務值班人員，在司機休息室內，發現許男倒臥在該站2樓休息室床上，旁邊留有手槍把手槍，警方到場後，發現許男頭部左、右太陽穴有傷口，已經明顯死亡，初步排除外力介入，目前正調查死者服用藥品、就醫情形、了解交友、鑑識手機、採集相關人等虎口有無火藥殘跡等，進一步以解相關發生原因經過及死亡原因。