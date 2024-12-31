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12月29日晚間10點30分，台北地方法院二度召開羈押庭後，再度裁定柯文哲交保，但將保釋金由3000萬提高至7000萬元，並要求其佩戴電子腳鐐，限制住居、不得接觸證人及同案被告。儘管行動自由受到限制，柯享有言論自由，仍然能以「一張嘴」的戰鬥力，在台灣政壇發揮影響力。根據《美麗島電子報》2024年12月30日公布的最新民調，針對柯文哲的信任度調查顯示，僅有19.9%的民眾表示信任，而高達70.3%的人表示不信任，創下自9月首次羈押以來的新高。同時，民眾黨的政黨支持度，在美麗島11月的民調中，也僅剩5.7%。這些民調數據顯示，柯文哲及民眾黨形象因司法案件大幅受損。然而，這是否意味著他的政治「殺傷力」已經完全消失？答案並不那麼簡單。柯文哲可以影響的選民，主要分為忠誠的「小草」群體，和受其言論影響的中間選民。「小草」作為民眾黨的核心支持者，即便柯文哲形象因司法案件受損，他們仍然可能在未來選舉中，根據柯文哲的指引投票給民眾黨，或在特定情境下轉而支持國民黨。雖然這部分選票的規模有所縮小，但在藍綠差距不大的情況下，其影響力仍不可忽視。至於中間選民，他們對柯文哲的信任已基本喪失，但可能受到柯文哲對執政黨言辭批評的影響，選擇不投民進黨。這部分「不投民進黨」的選票雖然不一定會轉投其他政黨，但足以改變選舉結果的分布，成為藍綠競爭中的不穩定因素。此外，根據目前的司法程序，柯文哲在2026至2028年間因案件定罪而失去自由的可能性較低。他在這段期間依然能保持「嘴炮戰鬥力」，持續影響輿論，或多或少左右選舉進程。對民進黨而言，賴清德目前在年輕選民中的支持度已回復到約為六成，民進黨需要進一步鞏固這一基礎，並吸引中間選民，特別是那些可能受到柯文哲輿論批評，而對民進黨產生排斥的選民。民進黨必須通過務實的政策和明確的施政成效，向選民展示其執政能力，並穩定其支持度達到過半。國民黨則需要突破40%的支持度門檻，才能吸納更多不投民進黨的中間選票，和部分「小草」的轉向支持。若國民黨未能有效提升支持度，即使藍白合作，也可能因基礎實力不足而無法形成過半優勢，最終再次喪失執政機會。因此，國民黨需要展現更強的政策執行力和吸引力，說服選民相信其執政能力。柯文哲則需要利用現有的言論自由和支持者的動員力繼續在台灣政壇發聲。他的「殺傷力」取決於能否保持支持者的忠誠，並有效干擾其他政黨的選舉策略。未來選舉的成敗將取決於藍綠雙方如何應對這些動態變數。「小草」和受柯文哲影響的中間選民雖然不再是主流選票，但這部分選票累積的影響可能達到10%左右，足以在競爭激烈的選舉中扮演舉足輕重的角色。民進黨需要深化政策執行力，穩固支持基礎，並展現更務實的施政成績，吸引中間選民，讓支持度穩定過半。國民黨則需通過政策創新與形象提升，突破支持度瓶頸，爭取更多中間選民的支持。對於柯文哲而言，他的未來政治角色和分量，取決於其能否重塑形象，並善用現有的言論空間影響輿論。儘管柯文哲因京華城案及其他司法案件形象受損，但他的政治「殺傷力」並未完全消失。他因涉案而招致的高不信任度，以及民眾黨支持度的大幅下滑，限制了他的影響力。但忠誠的「小草」群體，和受其「嘴炮戰鬥力」影響的中間選民，仍可能在2026和2028年的選舉中，發揮關鍵作用。民進黨的挑戰在於穩固年輕選民，並通過務實的政績吸引中間選民，防止選票流失。而國民黨則需要突破自身支持度的瓶頸，以贏得更多中間選票，形成藍白相加過半優勢。柯文哲雖官司纏身、形象大損，但依然能在輿論場域，發揮「興風作浪」的政治殺傷力。最終，藍綠雙方未來兩場選舉的勝敗，將取決於誰能更有效吸引中間選民，並掌握政治議題的有利主導權。柯文哲的政治能量究竟剩多少，仍需時間進一步檢驗。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com