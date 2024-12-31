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▲《魷魚遊戲》第2季的評價比上一季略差，和戲本身的話題與人氣，略微不成正比。（圖／摘自IMDb）

▲《幕府將軍》被看好繼艾美獎後，於金球獎大有斬獲，真田廣之（左）是戲劇類視帝得獎呼聲最高的入圍者。（圖／摘自IMDb）

▲《幕府將軍》澤井杏奈（右）奪得金球獎戲劇類視后的呼聲也很高。（圖／摘自IMDb）

韓國打造的話題夯劇《魷魚遊戲》第2季在全球各地Netflix甫推出，就全數登上節目類熱門榜冠軍，創下該平台史上的新紀錄，超強人氣罕有匹敵。然而擺在2024年一整年來看，快年底才登場的《魷魚遊戲》第2季，以亞洲內容題材征服歐美的風光程度，還不及上半年獨領風騷的《幕府將軍》，因為《幕府將軍》不僅在FX、Disney+等開出收視紅盤，還在艾美獎創紀錄大勝，也被預期會是即將揭曉的金球獎大贏家，叫座又叫好。3年前《魷魚遊戲》首季推出，先在亞洲成為話題，然後逐漸紅到歐美，在影視獎項上也算是頗有斬獲，李政宰拿下評論家選擇獎與艾美獎、美國演員工會獎的最佳戲劇類影集男主角，是艾美獎創紀錄的首位戲劇類亞洲視帝，可是戲本身碰上超級強敵《繼承之戰》，因此大都落敗。3年後的第2季終於等到《繼承之戰》落幕、不會再來對打，卻又碰上日本元素為主的《幕府將軍》，彌補遺憾、得到最佳戲劇影集的願望，又要落空。和《魷魚遊戲》真的由韓國編導掛帥不同，《幕府將軍》原著作者是澳洲出生、英國長大的美國作家詹姆斯克拉威爾，編導也有歐美人士參與，最多算是「混血劇」，可是製作品質和內容更加精良，也更投劇評所好，所以在獎項勝出的機率更高。Netflix特別在《魷魚遊戲》第2季推出前讓有資格票選金球獎得主的會員們欣賞，結果只有戲本身入圍了最佳戲劇影集，演員這次完全沒有人獲得提名，反而《幕府將軍》除了戲本身得到提名之外，真田廣之、澤井杏奈、淺野忠信都入圍，氣勢就比《魷魚遊戲》高出不少。而根據目前歐美分析，將於台灣時間下週一（6日）上午舉行的金球獎頒獎典禮，《魷魚遊戲》唯一入圍的最佳戲劇影集獎，應該會敗給《幕府將軍》，真田廣之得戲劇類視帝也是不太會有意外，澤井杏奈拿戲劇類視后的希望也比其他對手高很多。看來《幕府將軍》將繼艾美獎大勝後，再一次於金球獎大出風頭。可是也有人覺得拿《魷魚遊戲》評價較差的第2季來和，《幕府將軍》的首季比有些不公平，要等《幕府將軍》的第2季推出時來和《魷魚遊戲》第2季比才有意思，因為不少精采好戲，第2季的成績都難免較首季下滑，《魷魚遊戲》也未能逃過，就不知道《幕府將軍》能不能避免？