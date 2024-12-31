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▲民眾黨主席柯文哲戴電子腳鐐現身，全程不發一語面帶微笑步出北院。（圖／記者李政龍攝，2024.12.30）

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，依收賄等罪起訴柯文哲等11人，檢方認定柯文哲的貼身帳房、綽號「橘子」的許芷瑜涉案甚深，但至今仍滯留日本，檢方依《貪污治罪條例》違背職務收賄罪、《洗錢防制法》等罪，對許芷瑜發布通緝，依刑法規定，追訴權時效為30年，加計三分之一共40年，因此許芷瑜的通緝時效至2064年。檢方起訴指出，鼎越公司於2022年10月18日取得建照，沈慶京邀柯文哲於翌（19）日參加京華廣場動土典禮，柯文哲帶隨行秘書許芷瑜至京華廣場動土典禮，沈慶京則指派秘書自2022年9月20日起至10月17日止，自沈慶京帳戶提領1600萬現金，並於同年10月19日至同年11月1日間之「某時地」，將1600萬中的1500萬現金，親自交付予柯文哲，柯文哲則親自這1500萬元現金，再於不詳時、地交由許芷瑜保管。且檢方在26日召開的接押庭中也指出，檢廉8月30日到台玻大樓搜索，在3樓主席辦公室找到一張被撕碎的紙條，經過檢方拼湊，上面寫著「晶華→orange出國」、「內帳是否洩漏，自我檢查」等文字，且許芷瑜在8月27日返國後，在檢廉搜索前一天8月29日凌晨4時10分訂機票，當天馬上前往日本，因此檢方懷疑是柯文哲透過紙條，下令讓許芷瑜出國。對此，柯文哲辯稱「orange」是「arrange」的意思，是要寫「安排」不是寫「橘子」，是自己寫錯字，但檢方不採信其說法。北檢也質疑，柯文哲與威京集團主席沈慶京關係良好，2人多次於威京總部與陶朱隱園等地見面，都由許芷瑜居間聯繫並陪同造訪。因此認定許芷瑜在京華城案的角色，但承審的台北地方法院合議庭有不同看法。依北院裁定書指出，檢察官雖指同案被告許芷瑜，係經被告柯文哲指示逃亡在外，並稱同案被告許芷瑜涉案甚深，但並未指明同案被告許芷瑜，於本案起訴事實中之涉案情節究竟如何，況目前本案其他同案被告及相關證人，也未提及同案被告許芷瑜在本案之角色。不過根據許芷瑜遭通緝罪名為《貪污治罪條例》違背職務收賄罪，最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，依《刑法》第80條追訴權規定，追訴權30年。檢方偵查中加計3分之1為40年，因此通緝時效至2064年。