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經過歐盟與美國反壟斷審查後，AI巨頭輝達（NVIDIA）30日宣布，已正式完成對以色列新創軟體公司Run:ai的收購案。根據《路透社》報導，收購金額達到7億美元，歐盟反壟斷監管機構曾警告，認為這筆交易有可能威脅到市場競爭，目前輝達在AI GPU市場居於主導地位，擁有高達80％的市佔率，收購Run:ai是否會進一步提高輝達在GPU市場的控制力，成為調查重點。美國司法部也曾以反壟斷為由，調查輝達收購Run:ai的交易案，不過歐盟委員最終開出綠燈，認為輝達收購Run:ai不會對市場競爭構成實質性威脅。為緩解外界對壟斷的擔憂，Run:ai在官方部落格表示，未來將開放軟體程式碼，目前Run:ai的軟體僅支援輝達GPU，開放程式碼後，其他廠商也能利用Run:ai的軟體來優化非輝達硬體的電腦效能，將使影響力覆蓋到整個AI生態系統。輝達則表示，完成收購後Run:ai仍會先保持原有的運營模式，但輝達將進一步投資，將其技術融入NVIDIA DGX Cloud平台，幫助客戶提升GPU利用效率，簡化基礎設施管理。輝達和Run:ai會攜手打造資源管理框架，讓企業能輕鬆利用全球各地的GPU解決方案。