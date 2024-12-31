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立法院三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》三案，遭綠營批三惡法，民進黨立院黨團總召柯建銘再指控，立院三讀法案後，竟有兩案遲未送總統與行政院，柯揚言罷免立法院長韓國瑜。台大國發所教授劉靜怡酸，為什麼有人天天在立法院傳播假訊息呢？柯建銘說，韓國瑜解釋，因為兩個國民黨召委來函說，暫不公告。柯怒嗆韓國瑜違法違憲，居然推給徐欣瑩、陳玉珍二召委，可決定不送案到總統府、行政院，「1947年行憲以來，獨創一個召委可下令違憲，三讀通過法案不送出立法院，韓院長你講得出口？」他揚言罷免韓國瑜。劉靜怡說，韓國瑜是要以「不分區」立委身份被「罷免」？還是以「立法院長」身份被「罷免」？還是又有人提出了什麼法學大發現？為什麼有人天天在立法院傳播假訊息呢？台灣事實查核中心都不管嗎？根據《立法委員互選院長副院長辦法》，「院長、副院長經全體立法委員三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選；其任期至原任之任期屆滿為止。」依規定，這屬改選，並不稱「罷免」，且即使民進黨立委提案，在藍白立委占多數的狀況下，民進黨想改選立法院長成功的機會不高。