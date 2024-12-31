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民眾黨主席柯文哲獲二度交保，不過立委黃國昌跟黃珊珊頻頻放砲，質疑檢方只給柯文哲羈押跟辭掉黨主席兩條路，干預政黨人事。北檢昨深夜駁斥相關指控，反轟「某政黨人士」扭曲事實。對此，黃國昌今（31）日再度砲轟北檢是「內行人講外行話欺騙社會」，丟光檢察官的臉。黃國昌今在黨團記者會回應時事，記者問到北檢聲明駁斥逼迫柯文哲辭黨主席的指控，要求「某政黨人士」嚴重扭曲事實應予澄清，不要帶風向斷章取義。黃國昌則反轟北檢「就是在布一個很大的局」，傳喚80多位黨公職，並說柯文哲主席若不辭職，無法分辨是否與相關證人談論案情、公務還是在談串證，黃國昌更大嗆北檢「敢做敢當啦」、「不要內行人講外行話欺騙社會」，丟光檢察官的臉。黃珊珊則回應，北檢不斷強調位高權重人士只能以繼續羈押的方式，才能避免串證，「擔心現在證據還不夠嗎？」如果所有證人都在偵查中具結，辯護人也表示對證據力不爭執，換言之就是證據都已經鞏固，北檢卻堅持柯文哲只要繼續當黨主席，就會有串供滅證之虞，就是北檢「證據不穩固、還沒有辦法足以讓柯文哲定罪」，呼籲北檢停止再繼續當政治打手。