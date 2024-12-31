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立法院今（31）日三讀通過《就業服務法》第46條條文修正案，讓年滿80歲以上長者可免經由醫療機構以巴氏量表評估，都能直接申請聘僱家庭看護移工。對此，勞動部表示遺憾，強調新法將導致外籍看護供需失衡，衝擊重症家庭聘移工照顧權益。據《就服法》第46條現行規定，雇主聘僱外國人在中華民國境內從事之工作有所限制，其中便包含「家庭幫傭及看護工作」。藍委今年6月提出修法，往後80歲以上免評巴氏量表即可申請外籍看護，大大解放外籍看護需求。勞動部評估，據內政部與衛福部相關統計顯示，我國80歲以上人口有91萬人，其中健康人口約53萬人，即使只有3成的健康長者提出申請，也會產生16萬名家庭看護移工的人力需求，加上每年自然增加約1萬的人力需求，預計將產生十數萬的缺口。而現有外籍家庭看護工22.7萬人，此次修法預期新增大量移工需求，不僅將導致家庭看護移工市場供需失衡加劇，主要移工來源國也無法立即大幅增加供給的勞動力。勞動部長洪申翰昨（30）日點出，供需失衡將出現三個負面影響。首先，最需要照顧的重症或身心障礙家庭，在與較輕鬆的照顧健康長者工作比較，將出現「棄重擇輕」，更難以找到／留住外籍看護工，將嚴重衝擊尋找照顧資源的權益。​第二，有照顧需求家庭雇主必須提高薪資負擔，才能提高找到外籍看護工的機率，而這也會讓薪資負擔能力較低的家庭，更難找到照顧資源。最後，外籍家庭看護來台前，本來必須接受來源國相關訓練，並取得指定訓練單位訓練合格的證明，若短期要求倍增的家庭看護移工的引進，恐將難以確保來源國維持同等之訓練與照顧品質，反造成一般中重症家庭照顧品質下降的狀況。勞動部強調，雖然新法通過後，將造成外籍看護工市場供需失衡加劇，衝擊重症家庭照顧權益，但勞動部將一本初衷，持續簡便申請作業程序及時程，盡力確保重症家庭聘僱外籍家庭看護工權益。