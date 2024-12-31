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民眾黨主席柯文哲涉京華城等案被起訴，台北地院二度召開接押庭，前天深夜裁定4名被告均保釋金加倍，並施以電子腳鐐監控，北檢則表示將提出抗告。對此，律師黃帝穎今（31）日直言，如抗告駁回，北檢仍可就柯文哲四大案另案聲押。對於北檢揚言將提出抗告一事，黃帝穎表示，2024最後一天，有兩大司法矚目案件，其一是柯文哲7000萬元交保裁定，北檢提起抗告。他表示，若北檢抗告成功，高院撤銷發回，將重開羈押庭，如抗告駁回，北檢仍可就柯文哲四大案另案聲押。黃帝穎認為，尤其「橘子」許芷瑜潛逃，串證滅證風險在百億元魚果市場案相同，且魚果市場案仍與威京集團主席沈慶京有關，同樣經國民黨議員鍾小平告發，北檢有另案聲押柯文哲的證據基礎。黃帝穎接續說，林姿妙貪污案一審宣判，如貪污判決有罪，依照地方制度法，縣長將立即停職。