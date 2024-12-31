我是廣告 請繼續往下閱讀

今天是2024年最後一天，總統賴清德今（31）日在臉書發文祝大家新年快樂，並提醒2025年的三大新制，不過北檢起訴民眾黨主席柯文哲，起訴書卻遭質疑證據薄弱，金流只有EXCEL檔案，挺柯小草在賴清德臉書酸，「明年繳稅我可以用Excel pay繳嗎？」賴清德臉書提到，2025年最低工資增加到2萬8,590元，時薪從183元增加到190元；不課稅基本生活費，增加8,000元至21萬元，免稅額、標準扣除額及特別扣除額，也進一步調高；租金補貼的戶數，也從50萬戶擴大到75萬戶；「有條件式線上申換護照」的服務正式上路，也放寬自動通關使用對象。不過不少小草在臉書留言酸，「今天發文特別早耶，是不是想提早回家看鏡檢的表演秀」，「只會製造仇恨與對立，團結你個頭喔！」「賴皮寮處理了嗎？言而無信、政治迫害的總統，終身拒投民進黨，也會盡我所能影響周遭朋友拒投民進黨」「北檢抗告提的很累 懇請吾皇幫北檢額外加薪」、「有多怕柯文哲？」