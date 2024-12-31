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▲周子瑜（右1）高挑的身材站在團員旁邊拍照宛如巨人，就連粉絲都驚呼問：「周子瑜妳是不是4度發育？」（圖／取自@bun_twice27 X）

韓國人氣女團TWICE今年五度參與日本NHK紅白歌唱大賽，29日她們的現場照片流出，可以看見9位成員身穿金色系服裝一字排開，成員周子瑜雖然站在最旁邊，但她憑藉172公分的身高，以及亮麗的外型讓人一眼就看到她，粉絲看到照片後直呼：「周子瑜是不是4度發育，第一張真的好像巨人！」TWICE於29日出席紅白歌唱大賽彩排，9位成員以金色為主色調，穿著不同造型的服裝亮相，從照片中可以看到，成員們一字排開、氣場超強，其中身高172公分的周子瑜站在最邊邊，高出身旁團員半顆頭，雖然站在邊角，但憑藉不科學的身材比例讓人一眼就注意到她。照片在網路上一曝光，網友紛紛留言，「一眼就看到子瑜」、「周子瑜是不是4度發育，第一張真的好像巨人！」、「其他姐姐們的鞋子都比子瑜高，但忙內身高天賦碾壓」、「這套真的好好看」。此外，TWICE今日也透過官方社群平台X表達對濟州空難罹難者的哀悼之情，「TWICE對於這起空難的受難人員表達深切的哀悼之意，對於正處於悲傷中的家屬也由衷地表達慰問，我們將懷著哀悼的心情面對接下來既定的海外行程。」