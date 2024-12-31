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▲台灣鹹酥雞每到跨年夜業績暴增，員工分秒都無法停歇，老闆笑說員工都有「跨年恐懼症！」(圖／翻攝台灣鹹酥雞FB)

▲台灣鹹酥雞在Uber Eats平台上是跨年的熱門餐點。（圖／官方提供）

跨年夜聚餐必備的鹹酥雞，為兩大外送平台跨年夜最熱門的品項，《NOWnews今日新聞》實際採訪位在台北大直，擁有超過40年歷史的鹹酥雞名店「台灣鹹酥雞」，面對跨年夜董事長洪誌謙提到今年光是鹹酥雞備貨量就增加到8000台斤，預計三家店單日破萬訂單不是問題，為了消化大量訂單，今年大直店更是首度動用第二臨時店面，並將油鍋加開到逼近20鍋。洪誌謙觀察每年跨年夜的業績成長率穩定在 10% 至 20% 間，即使疫情期間也不例外。今年跨年夜在星期二，白天民眾還在上班，但跨年的氣氛應該已經開始發酵，預料中午、下午就會出現外送需求，再加上跨年沒有遇到連續假期，民眾外出過節的機會減少，預料會在家或是和親友一起聚餐，對於今年業績信心滿滿，預計三間店會有逼近百萬的營業額。面對即將到來的訂單高峰，台灣鹹酥雞從原本的大直店延伸戰場到同區域內的新大樓，額外設立一條生產線。全店油鍋數也從平時的 6 個，增加至跨年專用的 17 至 20 個。備貨量也大幅增加，洪誌謙提到「以鹹酥來看，平時大概備500 台斤，但跨年夜會增加至 8000 台斤，甚至隨時可從中央廚房補貨，確保供應無虞。」去年跨年夜，光是大直店單日訂單數已突破 5000 單，今年預估將再增長 10% 至 20%。若加上台北西門店及其他分店，應該能輕鬆突破 1萬張訂單。客單價也會從平時的 200 至 300 元，提升到跨年的 400 至 500 元，店內包含鹹酥雞、魷魚、甜不辣、地瓜及龍珠，依然是最受歡迎的選擇。跨年當天，將從中午左右就開始接單，會一路持續到跨年後的凌晨 4 點。但洪誌謙提醒，今晚5 點後訂單量將迎來高峰，幾乎是「以秒進單」的瘋狂狀態，讓員工聽到電話聲就會害怕，洪誌謙笑說：「每年年底都會讓員工都有跨年恐懼症！」同時，跨年外送員可能也無力應付大量訂單，建議直接點餐後自取，且提早2小時會比較保險。