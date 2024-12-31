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2024年即將過去，世界各地陸續迎接2025年到來，位於南半球的澳洲在台灣時間晚上9時迎來跨年，今年在世界級景點雪梨歌劇院、港灣大橋上演長達12分鐘的史詩級煙火秀。綜合澳媒報導，今晚雪梨有2場煙火盛宴，分別是當地時間晚間9時的「家庭煙火秀」與午夜「跨年煙火秀」，時長分別為8分鐘和12分鐘，雪梨港口周圍數十萬人一起欣賞長達12分鐘的史詩級煙火秀，煙火橫跨港口6公里，共同迎接2025年的到來。雪梨跨年煙火今年施放超過9公噸、總數達5萬3500發，且是首度從知名地標雪梨海港大橋的東西兩側、雪梨歌劇院屋頂，並以無人機等多點開花方式放送。事實上，雪梨跨年活動歷經波折，原先新南威爾斯州鐵路、電車及公車工會（Rail, Tram and Bus Union）因薪資糾紛一度揚言罷工，最後，工會與政府達成協議，讓雪梨跨年煙火秀能如期進行。許多民眾爭相趕赴最佳觀賞地點卡位，位於雪梨歌劇院北側對岸的布拉德菲爾德公園（Bradfield Park）等地成為熱門免費觀賞點，雪梨歌劇院周遭同樣人山人海。雪梨火車系統配合跨年活動，將連續運行46個小時，確保民眾能順利往返活動地點，這也是今年最長的一次營運。