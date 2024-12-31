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韓國濟州航空7C 2216航班於29日發生大規模空難，造成179人死亡，事件發生地務安機場將關閉至明年1月7日，來往台灣與務安的航空公司真航空官網上有18航班已被取消，並公告「免費退改通知」。濟州航空29日在韓國西南部的務安國際機場發生179死空難，機上僅2名坐在機尾的空服員獲救，為韓國境內最嚴重的空難。根據外媒消息指出，務安機場將關閉至明年1月7日，所有國內外航班全部取消，連帶造成韓國航班大亂。務安機場是韓國全羅南道主要的國際機場，想前往光州或木浦旅遊都方便，也可搭配不同航點進出韓國，讓旅客行程安排更加彈性。濟州航空自2018年7月開航台北務安，成為濟州航空從台灣出發的第4條韓國直飛航線，不過受到新冠肺炎疫情影響，過去濟州航空曾一度取消台北釜山、務安、大邱、仁川、濟州及高雄濟州、仁川、釜山等航班，後都已恢復營運。瞄準台灣人赴韓人數大增，真航空則於12月3日宣布，台北務安航線天天飛，台灣目前有可樂、雄獅、易飛網、五福、旅天下等旅行社提供獨家包裝旅遊行程。根據真航空發佈的通知中顯示，由於務安機場跑道關閉影響，預計將會有航班延誤、取消等異常運行情況，查詢自29日至1月7日止，台北／桃園飛往務安，共計有9航班已被取消，務安飛往台北／桃園也同樣有9航班取消。真航空官網公告「免費退改通知」，不收取退票及更改行程費用，有關退票及更改行程的詳細內容，可諮詢真航空客服中心或售票處；濟州航空也發出公告表示，在12月29日前訂票者，可選擇退票，公司將全額退還手續費，退票期限截至2025年1月31日止。