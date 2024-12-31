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韓國總統尹錫悅因本月3日頒布緊急戒嚴令，涉嫌內亂罪遭到聯合偵查本部調查，首爾西部地方法院今（31）日批准了聯合偵查本部對尹錫悅聲請的逮捕令，對此，尹錫悅代表律師尹甲根表示「深感遺憾」，將向憲法法庭聲請暫緩逮捕執行的臨時禁制令，同時尋求憲法法庭介入對糾紛的裁決。尹甲根重申，調查機關無權調查內亂罪，批評逮捕令根本「非法且無效」。綜合韓媒報導，在法院批准逮捕令後，尹甲根律師表示，「對於未經授權的調查機關要求發出逮捕令，我認為非常遺憾」。尹甲根重申調查機關無權調查內亂罪，認為調查機關也必須遵循法律規定的程序。尹甲根說，若是合法調查，尹錫悅將自信且自豪地接受並給予回應，但是目前的逮捕令是非法且無效的，因此將向憲法法院申請暫緩逮捕令執行的臨時禁制令。首爾西地方法院批准並簽發了針對尹錫悅的逮捕令和搜索令，逮捕令執行有效期限至明年1月6日，這是韓國憲政史上首次針對現任總統發出逮捕令，讓韓國政壇又一次進入混亂深水區。總統特勤部之前曾以軍事安全為由，阻止調查人員進入總統辦公室及官邸範圍。法院批准逮捕令後，特勤部表示將會「依法處理」，但這是否意味著會放行調查人員？從尹甲根主張逮捕令非法來看，特勤部的「依法處理」也可能代表會繼續阻止調查人員進入。有法律界人士表示，如果特勤局決心阻止逮捕令執行，那麼聯合偵查本部冒著爆發衝突的風險使用武力進行逮捕與搜索，「實際上不太可能發生」，有可能會繼續向尹錫悅發出傳喚通知，要求尹錫悅主動配合調查。