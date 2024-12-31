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「無卡分期（先買後付）」近年來在消費市場逐漸盛行，因為資金申請容易撥款迅速，成為業者推銷學生及社會新鮮人購買高價商品(服務)的常用方式，但無卡分期常隱含高利息及高違約金等不利條款，因此衍生諸多消費爭議。為加強宣導，台中市政府法制局特別製作動畫，以擬真劇情凸顯無卡分期風險，藉此提醒消費者理性消費，謹慎使用無卡分期服務。據法制局統計，近期受理消費申訴涉及資融分期的案件逐年增加，於去年及今年都達400件，其中申訴人年齡介於18-24歲的年輕人比例高達35%，顯示「無卡分期」近來已逐漸成為年輕人使用的付款方式；另外，分析消費爭議類別前三名依序為美容商品、補習及交友仲介服務。法制局長李善植表示，現行民法規定滿18歲即成年，無須父母同意，可自行申辦無卡分期消費，法制局更曾接獲申訴，AFTEE公司讓未滿18歲的青少年於線上申辦「先買後付」購買機票，公司對於「未成年人勾選已經法定代理人同意」一事未具體審查即予撥款之案例。而多數資融公司對於申請人的收入及經濟狀況審核寬鬆，且核撥金額無法定上限，但在這個年齡區段的消費者通常是學生，社會歷練也較為不足或不敢拒絕賣家的推銷而簽約，事後又因擔心遭家長責罵，而隱瞞簽約事實，直到遭資融公司催繳後，家長才向市府消費者服務中心求助，但部分案件分期總金額高達十幾萬元，消費者與賣家如無法合意解除或終止商品(服務)買賣契約，資融公司仍會持續向消費者追償全部款項，讓這類型消費爭議問題更顯複雜而難以處理。李善植說，消費者向賣家購買商品(服務)，不管是使用「無卡分期」或「先買後付」支付，本質上就是消費者向資融公司借錢付款給賣家後，再分期向資融公司償還。但市場上很多無卡分期方案存在不利消費者的情況，如：未讓消費者留存其簽名的申辦文件、未詳實揭露利率，遲延繳款收取不合理手續費、滯納金及提前清償的違約金等費用。另外，部分賣家會將商品連同周邊配件(如手機加贈保護貼、保護殼、充電線等)包裹出售，藉以抬高商品售價，再引介消費者向資融公司申辦無卡分期，導致分期總金額遠高於商品本體市價，一旦消費者遲延繳款，就以電話簡訊頻繁騷擾等方式追討債務，造成消費者身心及經濟上沉重壓力。目前消費市場因資融公司無卡分期之盛行衍生更多難解的消費爭議，李局長呼籲中央機關應正視此一問題，盡速制訂相關管理規範，以維護金融秩序及消費者權益。同時提醒民眾在申辦無卡分期購買商品(服務)前，務必先查明商品市場價格，仔細核算申請分期的利率及分期總金額，審慎評估自身還款能力，避免因過度消費而陷入財務困境。法制局製作的宣導動畫，已置於台中市政府消保園地網站（網址：https://www.consume.taichung.gov.tw/2861442/post）、Youtube平台（網址:https://www.youtube.com/watch?v=tG4SjK8T9SI）。