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▲南市府也透露韓流巨星男神李俊昊已於昨（30）晚間11點左右抵台，現場約有5百名粉絲熱情守候接機只為一睹偶像李俊昊風采。（圖／南市府提供）

「2025台南好Young跨年晚會」即將在今（31）日晚間6點開始在永華市政中心西側廣場，將迎來台南跨年史上最隆重、最華麗的演出陣容，市長黃偉哲也邀請了臺灣英雄，與大家一起倒數跨年，迎接新年。為確保活動安全，台南市警察局四分局也出動11名警力，與seven及buddy兩隻警犬在活動現場巡查全場，並預計於下午再次徹底巡場，高規格全面啟動活動安全維護事宜。主辦單位新聞及國際關係處指出，今年的台南好young跨年活動，除了高知名度藝人、團體參與跨年演出外，適逢世界12強棒球賽，臺灣隊勇奪世界冠軍，其中有許多統一獅的教練及選手，誠如黃偉哲市長日前一再強調，台南跨年卡司，沒有最好，只有更好。今天登場的「台南好Young」跨年晚會，將是一場匯集金曲、金鐘、金馬等高知名度，高吸睛，高水準的演出，由吳建恆、徐凱希連袂主持。包括韓流巨星男神李俊昊，金曲最佳重唱組合「動力火車」、本土嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后孫盛希、金鐘女配曾沛慈、南韓出道的臺灣女團GENBLUE幻藍小熊，多方位饒舌歌手婁峻碩，最具號召力歌手Bii畢書盡，臺灣三金影展（金馬獎、金鐘獎、臺北電影節）女配角獎的第一人林美秀等18組高知名度藝人、團體，輪番上陣，接力展開長達7小時馬拉松式的演出，精精采絕倫，請各界拭目以待。南市府也透露韓流巨星男神李俊昊已於昨（30）晚間11點左右抵台，現場約有5百名粉絲熱情守候接機只為一睹偶像李俊昊風采，粉絲們表示長達數小時的守候都值得，一點都不覺得累，將馬不停蹄來市府西側廣場跨年演唱會現場排隊欣賞李俊昊演出。與李俊昊一樣，海外跨年獨家獻給台南好young的新日式個性女子團體「@onefive」更是加緊練習中文發音，期待能受到大家肯定與喜愛；還有本土嘻哈天團玖壹壹將於跨後壓軸登場，嗨爆跨年夜。主辦單位新聞及國際關係處表示，倘若12/31當天無法到場參與者，可以透過以下管道同步收看：TVBS歡樂台(第42頻道)、民視第一台（第151頻道）、民視無線台（第6頻道，22:00-00:30）、中華電信MOD跨年專區、臺南市第3公用頻道等電視頻道播出，網路則有TVBS NEWS等官方YouTube頻道，此外OTT平台還有中華電信Hami video以及「臺南Today」臉書官方專頁。