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▲趙露思近年爆瘦甚至罹患失語症，目前在休養中。（圖／趙露思IG）

▲好友不只曝光趙露思身心俱疲的現況，更爆料她曾遭經紀公司暴力對待。（圖／翻攝小紅書）

▲趙露思光鮮亮麗背後，竟藏著不為人知的辛酸故事。（圖／趙露思工作室微博）

26歲中國女星趙露思罹患失語症，還被爆料有身心問題，憂鬱症加劇。對此，趙露思好友今（31）日再丟出爆炸性猛料，稱趙露思2019年在北京試戲期間，；趙露思當時崩潰痛哭，發瘋似掙扎，被在場的5個人壓制住，這段陰影在她心中始終無法抹滅。好友也強調：「以上所陳述的事情都是經過本人同意的」，希望能有人出來道歉，為趙露思受到的傷害負責。趙露思好友今日寫下千字長文，曝光在趙露思身上發生的不公待遇，好友表示趙露思在2019年4月曾被經紀公司暴力對待，當時趙露思在北京試戲與她同住，某晚她回家時發現趙露思蜷縮在客廳角落、滿臉淚痕哭喊：「我不知道為什麽要打我，我很害怕啊」。這件事讓趙露思內心出現極大陰影，甚至經常夢見此事，但她不敢報警怕有合約問題父母需承擔賠償，也怕沒有證據沒人相信她。而在事發後第二天，趙露思被叫到公司去，對她動手的人只淺淺的說了一句：「不好意思，我喝多了」，就想一筆帶過此事，讓閨密氣炸怒罵：「一個沒有做錯事情的人憑什麼要背負這樣的委屈和羞辱？她做了什麼錯事？」閨密更補充當時的情況，說趙露思得到不公平待遇，當場情緒失控將發瘋一樣，現場有5個人目睹卻只是拉住了她，明明有很多人知道事件真相卻沒站出來替趙露思說話。閨密痛斥趙露思的經紀公司：「這麼多人看著，就因為你是老板，露思是沒有背景的小孩兒，你就可以這樣對待她嗎？我也永遠都無法忘記她那張總是洋溢著笑容的臉，在那個晚上，無奈得變成一張恐懼無力的，眼淚止不住流的臉」。最後，閨密喊話那些網路酸民，不要再惡意造謠當施暴者，「請這些人不要再拿著一個生病的人來開玩笑、嘲諷和嘰嘰歪歪了！」她也希望露思能慢慢恢復健康，找回往日的笑容，也希望真正愛護趙露思的粉絲們可以多給她正能量。閨密也強調：「以上所陳述的事情都是經過本人同意的」。而目前趙露思的公司及工作室都還沒給出回應。