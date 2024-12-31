26歲中國女星趙露思罹患失語症，還被爆料有身心問題，憂鬱症加劇。對此，趙露思好友今（31）日再丟出爆炸性猛料，稱趙露思2019年在北京試戲期間，被經紀公司的人搧巴掌，還被帶到廁所言語羞辱2個小時；趙露思當時崩潰痛哭，發瘋似掙扎，被在場的5個人壓制住，這段陰影在她心中始終無法抹滅。好友也強調：「以上所陳述的事情都是經過本人同意的」，希望能有人出來道歉，為趙露思受到的傷害負責。
趙露思5年前遭搧巴掌！拖進廁所辱罵2小時
趙露思好友今日寫下千字長文，曝光在趙露思身上發生的不公待遇，好友表示趙露思在2019年4月曾被經紀公司暴力對待，當時趙露思在北京試戲與她同住，某晚她回家時發現趙露思蜷縮在客廳角落、滿臉淚痕哭喊：「我不知道為什麽要打我，我很害怕啊」。閨密問她發生什麼事，才知道趙露思被經紀公司的人帶到廁所辱罵了2小時，後來她要走時疑似因拉扯關係，還被打了一巴掌。
這件事讓趙露思內心出現極大陰影，甚至經常夢見此事，但她不敢報警怕有合約問題父母需承擔賠償，也怕沒有證據沒人相信她。而在事發後第二天，趙露思被叫到公司去，對她動手的人只淺淺的說了一句：「不好意思，我喝多了」，就想一筆帶過此事，讓閨密氣炸怒罵：「一個沒有做錯事情的人憑什麼要背負這樣的委屈和羞辱？她做了什麼錯事？」
趙露思情緒崩潰「發瘋」！沒獲得道歉還被5人壓制
閨密更補充當時的情況，說趙露思得到不公平待遇，當場情緒失控將發瘋一樣，現場有5個人目睹卻只是拉住了她，明明有很多人知道事件真相卻沒站出來替趙露思說話。閨密痛斥趙露思的經紀公司：「這麼多人看著，就因為你是老板，露思是沒有背景的小孩兒，你就可以這樣對待她嗎？我也永遠都無法忘記她那張總是洋溢著笑容的臉，在那個晚上，無奈得變成一張恐懼無力的，眼淚止不住流的臉」。
最後，閨密喊話那些網路酸民，不要再惡意造謠當施暴者，「請這些人不要再拿著一個生病的人來開玩笑、嘲諷和嘰嘰歪歪了！」她也希望露思能慢慢恢復健康，找回往日的笑容，也希望真正愛護趙露思的粉絲們可以多給她正能量。閨密也強調：「以上所陳述的事情都是經過本人同意的」。而目前趙露思的公司及工作室都還沒給出回應。
趙露思好友爆料全文：
我真的很憤怒！！
以下是我作為好朋友想說的一些話。
2019發生了一件事，在我心裡沈澱了很久。直到我來到杭州看到她在輪椅上無比憔悴消瘦的她。這次的事情我沒有參與我沒法說，但我跟她講情緒不能堆積，要好好發洩。然後我們回憶起了那件事情，其實她一直都無法做到真正所謂的“算了”。既然如此，哪怕是換號被說出也要說出來。
2019年的四月，露思空檔期在北京試戲，那時候她沒有租房子，就住在我家。白天的時間，我們幾乎都是各忙各的工作，偶爾吃飯聊天。直到有一天晚上，我回到家，打開燈發現她蜷縮在客廳，她沒有開燈。我問她怎麽了，她說“我不知道為什麽要打我，我很害怕啊”我當時就震驚了。“為啥子？總要有原因吧？” 把露思弄到廁所說她沒用之類說了兩個小時，說她為啥試戲試不上，要想想自己的原因為啥之前演不上女一號，說她胖說她沒有別人好，
就是打壓她。那會兒都已經是淩晨兩點了，最後因為露思不說話這個人摔門走了。露思其實也挺憋屈的，她就自己去外面拿了包開門想回家了。外面還在下小雨，那個 人就追出來想抓住她。我們猜測，不知道是想扇她還是扯她頭發沒扯到而打到她還是怎麽樣，但總之她就是被打了，她也被嚇慘了。我印象中，這些年里我們聊起過很多次這個事情，我其實很內疚都沒發現這個事情讓她壓抑這麽久…… 我和她都認為既然這麽坦蕩地聊當時的情況，那說明已經釋懷了。露思也越來越好，是不是就不去糾結了。但是當知道，其實她還是經常夢見嚇醒，我才知道這件事情並沒有真正的過去……
當時我問她啥時候發生的事情，她說，前一天晚上…… 她是早上淩晨5點才回到家睡下的。四點多在那個園區門口發生的爭執。但因為我一早就出門了，所以晚上回到家才知道的這個事情…… 因為當時我們都太小了，也知道就算報警也需要證據，也害怕如果沒有證據得不到公平處理，我和露思一起去找了監控。我問她跟你家人說了嗎？
她說不想說，不想撕破臉因為合約還沒到期，而且還會面臨父母參與賠償，她會感覺愧疚。
那幾天的她，幾乎不睡覺，怎麼睡得著。
試問，一個沒有做錯事情的人憑什麼要背負這樣的委屈和羞辱？她做了什麼錯事？
第二天，露思被叫到公司去了，一句“不好意思我喝多了”，結束。
後來我們才知道，這個人早上第一個電話打給了露思的媽媽，說露思多麼多麼不聽話，就是在給她媽媽打預防針。意思是無論怎麼樣都要理解，肯定是為了她好。
這個人從始至終，從來沒有給露思說過一聲對不起，沒有任何的悔意。無論如何，你憑什麼對一個21歲的女孩兒這樣子？當場還有五個人在場都在拉住發瘋的她，她當時的經紀人把她抱在懷里，也有兩個藝人知道事情的經過也知道露思那段時間魂不守舍的狀態，這麼多人看著，就因為你是老板，露思是沒有背景的小孩兒，你就可以這樣對待她嗎？！
我也永遠都無法忘記她那張總是洋溢著笑容的臉，在那個晚上，無奈得變成一張恐懼無力的，眼淚止不住流的臉……
我是想說露思一直都是一個有任何事情和情緒都自己消化的人。這次的事情她甚至沒有告訴我！我們還像平常一樣的聊天，她只是問了我一句“你忙不最近”我怎麼能想到她病倒了！！！是朋友隔了幾天才告訴我的！我一翻和她18號的聊天記錄，我才反應過來！
她對朋友對家人對身邊的人，哪怕是不熟悉的對手演員，一直都是付出型的，很有責任感的，總是想著別人，而且她是一個很堅強的，發生的很多事情都能證明她是一個很能抗壓的人。我們所有人此前都是這麼認為的，包括她自己。實際上，她很抗壓的能力被身體真實的反應呈現出來了。
她自己處理不了的情緒會選擇積攢在心里，不告訴我們！因為不想讓我們有負擔。直到今天……
我就在想，當年欺負她的那個人，心怎麽就那麽壞！壞透了！怎麽就沒人收拾這個人！再到今天在網上用屁股說話的那些黑子，這些臟水！就沒想過自己也會生病嗎？！這些人全部都是施暴者！加害者！因為網暴發生的惡性事件還少嗎！我很擔心，她這樣的身體情況，還能不能面對接下來一輪輪的網暴、惡意轉發，以及造謠生事！請這些人不要再拿著一個生病的人來開玩笑、嘲諷和嘰嘰歪歪了！告黑沒有停止，哪怕她是普通人也不該受到這樣的待遇！老天都看著的，記住，所有的東西都會反噬的。
我們相信她會恢覆健康，恢覆往日的笑容，給我們講各種搞笑的事，回到充滿活力的樣子！也希望真正關心露思的朋友們，給予她正能量和愛護，感謝你們了！！！
最後，以上所陳述的事情都是經過本人同意的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
趙露思好友今日寫下千字長文，曝光在趙露思身上發生的不公待遇，好友表示趙露思在2019年4月曾被經紀公司暴力對待，當時趙露思在北京試戲與她同住，某晚她回家時發現趙露思蜷縮在客廳角落、滿臉淚痕哭喊：「我不知道為什麽要打我，我很害怕啊」。閨密問她發生什麼事，才知道趙露思被經紀公司的人帶到廁所辱罵了2小時，後來她要走時疑似因拉扯關係，還被打了一巴掌。
這件事讓趙露思內心出現極大陰影，甚至經常夢見此事，但她不敢報警怕有合約問題父母需承擔賠償，也怕沒有證據沒人相信她。而在事發後第二天，趙露思被叫到公司去，對她動手的人只淺淺的說了一句：「不好意思，我喝多了」，就想一筆帶過此事，讓閨密氣炸怒罵：「一個沒有做錯事情的人憑什麼要背負這樣的委屈和羞辱？她做了什麼錯事？」
趙露思情緒崩潰「發瘋」！沒獲得道歉還被5人壓制
閨密更補充當時的情況，說趙露思得到不公平待遇，當場情緒失控將發瘋一樣，現場有5個人目睹卻只是拉住了她，明明有很多人知道事件真相卻沒站出來替趙露思說話。閨密痛斥趙露思的經紀公司：「這麼多人看著，就因為你是老板，露思是沒有背景的小孩兒，你就可以這樣對待她嗎？我也永遠都無法忘記她那張總是洋溢著笑容的臉，在那個晚上，無奈得變成一張恐懼無力的，眼淚止不住流的臉」。
最後，閨密喊話那些網路酸民，不要再惡意造謠當施暴者，「請這些人不要再拿著一個生病的人來開玩笑、嘲諷和嘰嘰歪歪了！」她也希望露思能慢慢恢復健康，找回往日的笑容，也希望真正愛護趙露思的粉絲們可以多給她正能量。閨密也強調：「以上所陳述的事情都是經過本人同意的」。而目前趙露思的公司及工作室都還沒給出回應。
趙露思好友爆料全文：
我真的很憤怒！！
以下是我作為好朋友想說的一些話。
2019發生了一件事，在我心裡沈澱了很久。直到我來到杭州看到她在輪椅上無比憔悴消瘦的她。這次的事情我沒有參與我沒法說，但我跟她講情緒不能堆積，要好好發洩。然後我們回憶起了那件事情，其實她一直都無法做到真正所謂的“算了”。既然如此，哪怕是換號被說出也要說出來。
2019年的四月，露思空檔期在北京試戲，那時候她沒有租房子，就住在我家。白天的時間，我們幾乎都是各忙各的工作，偶爾吃飯聊天。直到有一天晚上，我回到家，打開燈發現她蜷縮在客廳，她沒有開燈。我問她怎麽了，她說“我不知道為什麽要打我，我很害怕啊”我當時就震驚了。“為啥子？總要有原因吧？” 把露思弄到廁所說她沒用之類說了兩個小時，說她為啥試戲試不上，要想想自己的原因為啥之前演不上女一號，說她胖說她沒有別人好，
就是打壓她。那會兒都已經是淩晨兩點了，最後因為露思不說話這個人摔門走了。露思其實也挺憋屈的，她就自己去外面拿了包開門想回家了。外面還在下小雨，那個 人就追出來想抓住她。我們猜測，不知道是想扇她還是扯她頭發沒扯到而打到她還是怎麽樣，但總之她就是被打了，她也被嚇慘了。我印象中，這些年里我們聊起過很多次這個事情，我其實很內疚都沒發現這個事情讓她壓抑這麽久…… 我和她都認為既然這麽坦蕩地聊當時的情況，那說明已經釋懷了。露思也越來越好，是不是就不去糾結了。但是當知道，其實她還是經常夢見嚇醒，我才知道這件事情並沒有真正的過去……
當時我問她啥時候發生的事情，她說，前一天晚上…… 她是早上淩晨5點才回到家睡下的。四點多在那個園區門口發生的爭執。但因為我一早就出門了，所以晚上回到家才知道的這個事情…… 因為當時我們都太小了，也知道就算報警也需要證據，也害怕如果沒有證據得不到公平處理，我和露思一起去找了監控。我問她跟你家人說了嗎？
她說不想說，不想撕破臉因為合約還沒到期，而且還會面臨父母參與賠償，她會感覺愧疚。
那幾天的她，幾乎不睡覺，怎麼睡得著。
試問，一個沒有做錯事情的人憑什麼要背負這樣的委屈和羞辱？她做了什麼錯事？
第二天，露思被叫到公司去了，一句“不好意思我喝多了”，結束。
後來我們才知道，這個人早上第一個電話打給了露思的媽媽，說露思多麼多麼不聽話，就是在給她媽媽打預防針。意思是無論怎麼樣都要理解，肯定是為了她好。
這個人從始至終，從來沒有給露思說過一聲對不起，沒有任何的悔意。無論如何，你憑什麼對一個21歲的女孩兒這樣子？當場還有五個人在場都在拉住發瘋的她，她當時的經紀人把她抱在懷里，也有兩個藝人知道事情的經過也知道露思那段時間魂不守舍的狀態，這麼多人看著，就因為你是老板，露思是沒有背景的小孩兒，你就可以這樣對待她嗎？！
我也永遠都無法忘記她那張總是洋溢著笑容的臉，在那個晚上，無奈得變成一張恐懼無力的，眼淚止不住流的臉……
我是想說露思一直都是一個有任何事情和情緒都自己消化的人。這次的事情她甚至沒有告訴我！我們還像平常一樣的聊天，她只是問了我一句“你忙不最近”我怎麼能想到她病倒了！！！是朋友隔了幾天才告訴我的！我一翻和她18號的聊天記錄，我才反應過來！
她對朋友對家人對身邊的人，哪怕是不熟悉的對手演員，一直都是付出型的，很有責任感的，總是想著別人，而且她是一個很堅強的，發生的很多事情都能證明她是一個很能抗壓的人。我們所有人此前都是這麼認為的，包括她自己。實際上，她很抗壓的能力被身體真實的反應呈現出來了。
她自己處理不了的情緒會選擇積攢在心里，不告訴我們！因為不想讓我們有負擔。直到今天……
我就在想，當年欺負她的那個人，心怎麽就那麽壞！壞透了！怎麽就沒人收拾這個人！再到今天在網上用屁股說話的那些黑子，這些臟水！就沒想過自己也會生病嗎？！這些人全部都是施暴者！加害者！因為網暴發生的惡性事件還少嗎！我很擔心，她這樣的身體情況，還能不能面對接下來一輪輪的網暴、惡意轉發，以及造謠生事！請這些人不要再拿著一個生病的人來開玩笑、嘲諷和嘰嘰歪歪了！告黑沒有停止，哪怕她是普通人也不該受到這樣的待遇！老天都看著的，記住，所有的東西都會反噬的。
我們相信她會恢覆健康，恢覆往日的笑容，給我們講各種搞笑的事，回到充滿活力的樣子！也希望真正關心露思的朋友們，給予她正能量和愛護，感謝你們了！！！
最後，以上所陳述的事情都是經過本人同意的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110