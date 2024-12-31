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▲長榮海運今年年終獎金開獎發出20個月，許多網友都上網找長榮海運的工作職缺，結果發現自己根本不符合條件。（圖／基隆港務分公司臉書專頁）

▲長榮海運的工作職缺目前並不多，普遍月薪都是4萬9000元起，但門檻並不低，都有相關科系限制。（圖/104求職網）

▲如果想應徵長榮海運「風險管理人員」職缺，科系必須要跟銀行保險、商業及管理相關，還需要檢附英檢證明，熟悉各種文書處理工具。（圖/104求職網）

▲長榮海運今年年終獎金開獎豪發20個月，羨煞不少人，四年下來績效較佳的員工已經抱走120個月的年終。（圖／基隆港務分公司臉書粉專）

長榮海運（2603）年終今（31）日開獎，今年獲利比去年大幅度成長，據悉公司大手筆發出20個月的年終獎金，過去4年如果績效成績都不錯的話，員工最高已經抱回至少超過120個月的年終獎金，羨煞許多人。時逢明年過年也將到，屆時又要經歷一波轉職潮，《NOWnews》也特別整理當前「長榮海運」開出的職缺、薪水以及門檻，帶民眾一文看懂。網友在PTT貼文分享長榮海運的年終獎金新聞表示「但剛剛看了一下104的職缺....我的科系完全沒用處，也沒有證照整個就是履歷投心酸的，第一輪就被刷掉的那種，還是乖乖領1個月的年終吧！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「哭了，出社會才知道真正的高薪是理工科系，從高中就讀錯組。」，大多數職缺也必須要附上英文檢定證明，甚至要有相關證照更為加分，，而當前的職缺每份都已經有超過30人以上已經投放履歷，事實上，今年長榮海運發20個月年終並不是近幾年最高，總結來說，等於這4年如果員工績效佳，，實在是非常離譜的數字。在長榮海運開出20個月年終獎金後，外界也關注其他包括陽明（2609）及萬海（2615）員工能入袋多少，