長榮海運（2603）年終今（31）日開獎，今年獲利比去年大幅度成長，據悉公司大手筆發出20個月的年終獎金，過去4年如果績效成績都不錯的話，員工最高已經抱回至少超過120個月的年終獎金，羨煞許多人。時逢明年過年也將到，屆時又要經歷一波轉職潮，《NOWnews》也特別整理當前「長榮海運」開出的職缺、薪水以及門檻，帶民眾一文看懂。
網友在PTT貼文分享長榮海運的年終獎金新聞表示「長榮海運年終開獎了，今年又回到一般人根本觸及不到的20個月，是不是真的應該要跳槽了？但剛剛看了一下104的職缺....我的科系完全沒用處，也沒有證照整個就是履歷投心酸的，第一輪就被刷掉的那種，還是乖乖領1個月的年終吧！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「看了職缺真的後悔讀錯科系....完全不相關的東西」、「現在職缺好像開放蠻少的，20個月也不是人人領到啦」、「確實，剛剛去看了，跟我文組的科系八竿子打不著」、「剛剛去看完全不符合資格，化學工程、數理統計、統計學沒一個是我碰到邊的笑死」、「哭了，出社會才知道真正的高薪是理工科系，從高中就讀錯組。」
想領20個月年終沒那麼簡單！長榮海運門檻、職缺、薪水一次看
《NOWnews》記者也實際上104求職網查詢「長榮海運職缺」，目前的職缺數量較少，跟前幾年比較的話，現在感覺屬於比較「飽和的狀態」，目前長榮海運開出的職缺包括「機房系統工程師」、「軟體開發工程師」、「船舶備品管理人員」、「公司治理及股物人員」、「法務人員」、「風險管理人員」、「投資專案規劃人員」以及「燃油採購人員」。
然而這些職缺除了都必須要有大學以上的文憑之外，每個職缺也幾乎都有科系限定，像是「燃油採購人員」就必須要是「化學工程、數理統計、統計學」相關，大多數職缺也必須要附上英文檢定證明，甚至要有相關證照更為加分，意即沒有專門領域的專業根本完全進不去，門檻其實不算低。
至於薪水的部分，目前長榮海運開出的職缺起薪都是4萬9000元起跳，而當前的職缺每份都已經有超過30人以上已經投放履歷，也就是說當你具備以上門檻之後，同時還可能要跟30人以上角逐職位，要領到20個月的年終之路確實不簡單！
長榮海運年終「榮耀回歸」！員工最高已經抱走120個月年終
事實上，今年長榮海運發20個月年終並不是近幾年最高，2021年時航運業大發，長榮海運發出40個月的驚人年終；2022年更是上看45至50個月的年終；2023年時航運業景氣回落，但還是發出4至6個月年終，回歸正常；直到今年的20個月，也算是榮耀回歸巔峰。總結來說，等於這4年如果員工績效佳，最高已經抱走超過120個月的年終，實在是非常離譜的數字。
在長榮海運開出20個月年終獎金後，外界也關注其他包括陽明（2609）及萬海（2615）員工能入袋多少，市場預估陽明約發放5個月年終獎金、萬海則約可領到3個月，不過陽明日前已經宣布明年加薪3％，也是非常大氣呢！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「看了職缺真的後悔讀錯科系....完全不相關的東西」、「現在職缺好像開放蠻少的，20個月也不是人人領到啦」、「確實，剛剛去看了，跟我文組的科系八竿子打不著」、「剛剛去看完全不符合資格，化學工程、數理統計、統計學沒一個是我碰到邊的笑死」、「哭了，出社會才知道真正的高薪是理工科系，從高中就讀錯組。」
想領20個月年終沒那麼簡單！長榮海運門檻、職缺、薪水一次看
《NOWnews》記者也實際上104求職網查詢「長榮海運職缺」，目前的職缺數量較少，跟前幾年比較的話，現在感覺屬於比較「飽和的狀態」，目前長榮海運開出的職缺包括「機房系統工程師」、「軟體開發工程師」、「船舶備品管理人員」、「公司治理及股物人員」、「法務人員」、「風險管理人員」、「投資專案規劃人員」以及「燃油採購人員」。
然而這些職缺除了都必須要有大學以上的文憑之外，每個職缺也幾乎都有科系限定，像是「燃油採購人員」就必須要是「化學工程、數理統計、統計學」相關，大多數職缺也必須要附上英文檢定證明，甚至要有相關證照更為加分，意即沒有專門領域的專業根本完全進不去，門檻其實不算低。
至於薪水的部分，目前長榮海運開出的職缺起薪都是4萬9000元起跳，而當前的職缺每份都已經有超過30人以上已經投放履歷，也就是說當你具備以上門檻之後，同時還可能要跟30人以上角逐職位，要領到20個月的年終之路確實不簡單！
長榮海運年終「榮耀回歸」！員工最高已經抱走120個月年終
事實上，今年長榮海運發20個月年終並不是近幾年最高，2021年時航運業大發，長榮海運發出40個月的驚人年終；2022年更是上看45至50個月的年終；2023年時航運業景氣回落，但還是發出4至6個月年終，回歸正常；直到今年的20個月，也算是榮耀回歸巔峰。總結來說，等於這4年如果員工績效佳，最高已經抱走超過120個月的年終，實在是非常離譜的數字。
在長榮海運開出20個月年終獎金後，外界也關注其他包括陽明（2609）及萬海（2615）員工能入袋多少，市場預估陽明約發放5個月年終獎金、萬海則約可領到3個月，不過陽明日前已經宣布明年加薪3％，也是非常大氣呢！