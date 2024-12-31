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民眾黨主席柯文哲昨（30）以7千萬重金交保返家，媒體人林裕豐分析後續表示：「柯文哲這次關進去四個月後可能是嚇到了，如果以後重刑可期，你說他會不會落跑？」另外，吳子嘉也斷言「柯文哲是犯罪天才一定會落跑」。媒體人林裕豐昨上關鍵時刻節目指出，柯家以前都財不露白，過去還曾說過不願交保，只為了證明清白，但這次兩度火速以重金交保，還願意戴上電子腳鐐，並質疑柯文哲未來如果一審判決有罪、重刑可期，可能逃跑。前兩天，美麗島電子報董事長吳子嘉上關鍵時刻時也斷言「柯文哲一定會落跑！」因為「柯文哲人生已經結束了，沒有未來，只剩下錢」，吳子嘉表示相信柯文哲會「用他的鈔票逃離臺灣」。林裕豐指出，交保金是可以跟法官談的，若先答應羈押個兩天，再籌錢交保，然後提出交保金額負擔太大的問題，法官可能可以給一點折扣，但是柯家這次火速籌錢，而且電子腳鐐還要定時回報自拍，在野黨主席怎麼可能答應？沒想到柯文哲竟然答應了，種種跡象表示柯文哲「沒辦法再進去關了」，現在對他來講「出來就是最重要的」。