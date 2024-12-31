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富邦悍將備戰2025年新賽季，今日宣佈簽下古巴籍左投手Roenis Elias，中文譯名為「力亞士（暫譯）」，力亞士擁有7年大聯盟資歷，近兩個球季則效力韓國職棒SSG登陸者隊，力亞士預計2月抵台加入悍將春訓備戰新球季！今年36歲的力亞士來自古巴、是一名左投手，2014年在水手隊登上大聯盟，新人球季繳出10勝12敗、防禦率3.85的成績，累積7年大聯盟資歷效力過水手、紅襪、國民等球隊，在先發、中繼都有好表現，大聯盟生涯累積133場出賽，拿下22勝、14救援成功、防禦率3.96的成績。2023年WBC世界棒球經典賽力亞士曾代表古巴來到台灣參賽，並曾在四強賽對上美國隊擔任先發投手，同年力亞士加盟韓國職棒SSG登陸者隊，在韓國職棒合計2年出賽44場，繳出15勝、防禦率3.88的表現，並展現高三振率，合計投出197次三振。今年球季結束後力亞士加入墨西哥冬季聯盟球隊Monterrey Sultans，最近一場出賽繳出6局失1分飆出8次三振的優質先發拿下勝投，合計4場出賽防禦率2.45。在與悍將完成合約後，力亞士將停機休息備戰新球季，預計2月抵台加入悍將春訓備戰新球季，而悍將新年度外籍戰力談約持續進行中，若有確定消息將陸續對外宣布。