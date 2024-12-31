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▲瑞莎致力培養韻律體操選手。（圖／翻攝自瑞莎IG）

女星瑞莎在台灣成立「瑞星韻律體操協會」積極推廣韻律體操，時常帶小選手們出國比賽，今（31）日她在社群平台公開好消息，8歲女兒Nika在韓國的比賽中，拿下金牌，事實上，Nika看著瑞莎致力培養選手，卻從沒問過她想不想練，這次跟媽媽爭取到機會，上場前緊張到哭出來，因為怕自己跳不好，瑞莎以後就不帶她去了。瑞莎在IG寫下，「2024年的最後一天我們要謝謝給所有支持我們的人！這次除了帶瑞星的孩子們，也是第一次帶我女兒Nika 一起出賽， 很開心她得到了第一個國際賽的金牌。」其實Nika一直都對韻律體操很有興趣，也很努力練習，只是瑞莎曾說，女兒的天分沒有其他選手來得高，要進入瑞星，必須要符合全國全能前8名，或是單項前3名才能加入，今年7月時，女兒還不符合資格。這次女兒拿下金牌，瑞莎說，「因為平常Nika下課時間比較晚，所以比較沒有那麼多時間可以練習韻律體操，但是她自己真的非常喜歡韻律體操，平常一直一直會跟爸爸媽媽說她很想很想練韻律體操，而且她看了媽媽都帶選手出國比賽，她也會覺得很難過為什麼都不帶她。」最近Nika更直接問瑞莎，「為什麼都沒有機會給我？」所以這次瑞莎就覺得帶她去，讓她試試看，但是在比賽前Nika非常緊張，甚至上場前還哭了，瑞莎一問之下，Nika竟說，「我很緊張，如果我跳不好，你以後就不帶我去。」瑞莎趕緊安慰她，要她平常心就好。瑞莎提到，女兒在比賽的時候跳得很可愛，一邊在比賽，一邊也會一直看場邊的她，她在旁邊就會一直給女兒表示滿意的表情，給她信心。