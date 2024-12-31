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▲初次造訪高雄SANDARA PARK對亞灣區夜景充滿期待，並表示在地美食是此次行程的亮點之一，希望在高雄留下深刻美好的回憶。(圖／高市府提供)

K-POP天團2NE1的成員SANDARA PARK將登上高雄跨年舞台，重現2NE1〈I Am The Best〉這首在YouTube上累積3.9億次觀看的爆紅神曲以及〈Go Away〉等多首經典團體歌曲，並將以個人獨唱帶來震撼人心的舞台表演。SANDARA PARK並精心透露演唱準備已久的中文歌曲，作為送給台灣BLACK JACK的特別禮物，快來夢時代現場一起嗨翻跨年夜！近日2NE1合體登上韓國節目，展現女王級的舞台魅力，SANDARA PARK凍齡美貌及超炫造型也成為網路熱門話題。為了迎接新的一年，SANDARA PARK與團隊準備充滿希望與力量的舞蹈表演，以及個人專輯中歡樂的〈FESTIVAL〉，呼應在高雄打造最棒的跨年慶典。初次造訪高雄，SANDARA PARK感到相當親切，因為城市港灣風景和她的家鄉釜山十分相似。她也對亞灣區夜景充滿期待，並表示在地美食是此次行程的亮點之一，希望在高雄留下深刻美好的回憶。「2025高雄跨年晚會」轉播方式多元，讓人隨時隨地都能輕鬆參與。電視及廣播方面，華視無線台、年代MUCH、MOD壹綜合、MOMOTV、高雄廣播電臺FM94.3從晚上7點起全程直播；中華電信MOD、Hami Video提供獨家多視角轉播；網路平台LINE TODAY、ETtoday新聞雲、臉書（陳其邁市長、高雄市政府、高雄旅遊網）及華視綜藝頻道YouTube等，則從晚間6點55分起直播。此次高雄跨年晚會集結了「六金級」卡司，包括金曲歌王盧廣仲、金曲歌后徐佳瑩，還有世界棒球12強賽冠軍Team Taiwan棒球英雄陪大家度過美好時光。隨著250秒的亞灣跨年花火照亮港都夜空，搭配火星人布魯諾（Bruno Mars）經典情歌〈Just the Way You Are〉，將呈現一場浪漫難忘的跨年煙火秀。市府提醒，跨年活動人潮眾多，建議民眾搭乘捷運紅線至凱旋站3號出口，並依指示步行前往會場。捷運公司將加密班次，紅線每3分鐘一班、橘線每6分鐘一班，並延長營運至元旦凌晨2點發出末班車，提供民眾便捷的交通服務，讓大家輕鬆享受跨年精彩活動。