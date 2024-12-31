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▲鍾沛君於檢察官起訴朱學恒後，向朱起訴求償500萬元，承諾獲判賠的金錢，要全數做為公益用途，今台北地院宣判，朱學恒應給付鍾沛君35萬元（圖／記者徐敏娟攝）

名嘴朱學恒涉強吻台北市議員鍾沛君，台北地院依強制猥褻罪判刑1年2月，案經上訴二審，台灣高等法院改判刑11月，近期發監執行，而鍾沛君向朱提侵權損害賠償求償500萬元，台北地院審理，今（31）日判決朱學恒應賠鍾沛君35萬元。可上訴。據悉本案採不公開審理，雙方均委任律師出庭。本案緣於2022年8月6日晚間，朱學恒邀約鍾沛君、立委陳菁徽等人到餐廳聚餐，陳女等人先離去，包廂內只剩朱、鍾兩人，但朱竟不顧鍾女拒絕，2度強吻，鍾沛君憤而提告，台北地院一審認定，朱男犯後毫無悔悟並欠缺性別平權意識，依強制猥褻罪判刑1年2月。上訴二審，朱學恒才坦承犯行，並表達和解的意願及願意賠償金額，且自行於網路上張貼公開道歉信，雖雙方調解未能成立，但朱學恒犯後態度有所改變，因此高院合議庭法官審酌，朱學恒因自身慾望，利用被害人的信任強制猥褻，侵害被害人的性自主決定權，造成被害人嚴重心理創傷，並在一審審理期間，在公開的談話節目中談論政治話題時提及被害人，完全沒對自己行為造成被害人傷痛有真實歉疚，犯後態度難認良好，撤銷一審判決，依強制猥褻罪改判11月，可上訴。而朱學恒於11月14日，台灣高等法院二審宣判當日，透過臉書表示坦然接受，不會再上訴。由於依法不服判決，應於收受送達後20日內，向高院提出上訴書狀，高等法院表示，該案上訴期間為12月17日零時屆滿，截至翌（18）日上午10時33分，尚未收到朱學恒吉檢方提出的上訴書狀，因此案件定讞，朱學恒確定要入獄服刑。