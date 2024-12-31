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台北股市今（31）日迎來2024年封關，雖然今日沒有收漲，終場下跌155.1點，收在23035.1點。不過觀察今年加權指數的表現依舊很強勁，大漲5104.29點，年K線拉出一根長紅K棒，市值來到73.89兆元。台北股市今年寫下強勁表現，今年以17939.79點開出，年中成功站上20000點關卡，高點是7月11日的24416.67點，寫下歷史新高，最低點則是在1月17日的17151.58點，雖然今年曾經遇過重挫逾千點的股災，但今年依舊上漲5104.29點，收在23035.1點，力守23000點關卡，創下歷史以來年漲點最高的一年。如果以月來觀察，今年以6月表現最為強勁，單月上漲1858.03點，最弱的則是在7月，下跌了832.9點。此外，集中市場市值也來到73.89兆元，今年增加了17.05兆元，如果以11月台股開戶人數1318萬人來計算，平均每位投資人在今年帳面大賺129.4萬元。