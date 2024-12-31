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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，羈押114天後獲交保，北檢抗告，北院再提高交保金至7千萬元，並須戴電子腳鐐。前立委邱毅批，檢方起訴柯文哲證據薄弱，「依這份起訴書的內容，若有人還給予肯定的，他的良心應該是被野狗給啃了。難道這就是押人取供四個月的司法成果？」邱毅說，問題是在法官合議庭裁定3000萬交保後，北檢還有臉皮提抗告。而更離譜的是，高院還立馬撤銷原交保裁定，發回台北地院更裁。台北地院法官在龐大的政治壓力下也只好照辦，最後是提高保釋金為7000萬，再加上電子監控。這個結果應該是，法官在政治壓力與司法良心下角力的平衡點吧？邱毅說，真的很可悲，可悲到想駡三字經，憤怒到想革命。他問檢察官，一是橘子許芷瑜到底犯了什麼罪？二是USB𥚃那個「小沈1500」是那來的？三是起訴書內一堆與案情無關的水分，如柯文哲自居雍正，還有個什麼「傅冬菊計劃」，這些應該是想抹黑抹紅柯文哲，毀掉其人設的目的吧，否則寫這一堆不相干文字幹什麼？