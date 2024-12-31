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衛福部針對立法院今（31）日三讀通過就業服務法第46條條文修正案，使年滿80歲以上健康或亞健康的長者，可以免經醫療機構專業評估失能及照顧需求，直接申請聘僱家庭看護移工一案，表示深感遺憾，新法將會影響國內長照體系發展及衝擊影響中重症家庭聘僱外籍看護工權益。依據內政部人口統計資料及衛福部使用長照服務之統計，目前國內80歲以上的長者約6成無失能情形，衛福部鼓勵若為輕度失能、亞健康長輩仍具行動與社會參與能力，有照顧需要者鼓勵使用長照給（支）付服務及各類型據點，以達預防及延緩失能、健康老化及活躍老化，使長輩享有健康尊嚴之晚年；如民眾無失能狀況下選擇24小時1對1照顧，對長者可能提早加速退化、加重未來醫療耗用及照顧負擔，亦不利衛福部推動一對多照顧模式。衛福部強調，雖然新法通過後，恐衝擊重症家庭照顧權益，但衛福部仍將持續配合勞動部簡政便民程序，並持續推廣民眾使用一對多照顧模式及翻轉照顧觀念，增加服務對象之社會互動，另於訂定本國長照政策時，將秉持穩健且務實的態度，以維護照顧服務品質為核心價值，謹慎規劃並積極推動相關措施，保障有需要照顧之家庭權益。