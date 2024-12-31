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立法院今（31）日三讀《就業服務法》第46條修正案，開放80歲長者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。聽聞此訊息，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會）理事長張姮燕表示，樂見法規修正，也強調台灣應該要讓每個人選擇老後生活樣貌的自由。她表示，《就服法》是30年前訂定、年久失修的法律，考慮到台灣老齡化程度，終於80歲以上的老人家，以及 70歲至79歲患有癌症2期以上者，不用再為了巴氏量表到醫院奔波。張姮燕提到，雇主協會有80幾歲的會員，因為小時候發燒影響智力，雖然年輕時沒有影響，但隨著家人逐漸離去，自己成為獨居老人，結果卻遲遲無法通過巴氏量表評估，無法申請外籍看護，最後只能被迫到長照機構，失去原本熟悉的生活環境，家人要見她也困難重重。另外，也有72歲的重度失智成員，嚴重到必須聘請2個外籍看護，但是同樣無法符合巴氏量表評估，結果一個都申請不到，認為雇主協會對於這次修法樂觀其成，「還給大家一個方便聘僱的選擇。」然而，勞動部認為，《就服法》第46條將導致國內外籍看護供需失衡，在沒有辦法與日本、韓國競爭人力情況下，將導致國內出現「棄重擇輕」，放棄最需要照顧的重症或身心障礙家庭，大量選擇照顧健康長者，將會排擠到重症家庭聘移工照顧權益，也將會導致國內聘僱人力成本、品質受到影響。對此，張姮燕反駁，「聘僱外籍看護是免評，不是免費」，勞動部說修法後一口氣會增加20萬至30萬的聘僱需求並非事實。首先，聘僱外籍看護將是薪資就要2萬元，再加上基本開銷，1個人1個月就需要4萬元，並非一般家庭都有能力選擇聘雇外籍看護來照顧家人，也絕對是有需要才願意負擔。其次，對於日本與韓國跟台灣搶工問題，她說明，日本並沒有開放家庭看護，而是機構看護工，韓國則是因應少子化，希望開放的是看護小孩的幫傭，所以這兩國與台灣照顧長者、中重症的外籍看護並沒有競爭問題。她進一步說明，全球都在人口老化，都在搶照護人才。但因為外籍看護來台灣並沒有其他國家的學歷、語言限制，相對來講比較寬鬆，再加上薪資是當地國家的5倍，還可以使用健保，讓台灣成為這些印尼、越南人所嚮往的熱門工作地點，根本不存在搶工。對於勞動部擔心「棄重擇輕」，她認為政府就應該要有配套措施，如果今天有外籍看護選擇來台灣，要到偏鄉地區或是照顧年長者，就必須要有辦法去履行，才不會「棄重擇輕」問題。張姮燕直言，如今該法案通過可以讓非法移工減少，當老人、病人都可以合法聘僱到外籍看護，誰會願意地下化，選擇對雙方都沒有保障的非法看護。她也表示，勞動部與其頻繁干預市場機制，不如回歸市場機制運作，如果擔心「棄重擇輕」，那麼就可以提供更高薪資吸引人來照顧，如果真的貧困家庭有需求卻負擔不起，那麼政府就應該出手協助補助，建議巴氏量表雖然不應該當作必要條件，但可以當作福利的給予條件，「如果已經確認是重度患者，這位外籍看護還願意照顧你的家人，那麼應該要適度給予薪資補貼。」張姮燕總結，台灣人應該要辦法自由選擇老後生活，「協會要求就是給我們選擇老後生活樣貌的自由」，如果負擔得起，也有意願當然可以選擇到長照機構，但如果今天想要聘僱外籍看護在家照顧，這也應該是個選擇。