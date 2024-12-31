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世界棒球12強中華隊勇奪冠軍，台灣英雄的拚戰精神讓球迷感動不已，為讓大家回味中華隊冠軍之路，明年元旦將於國立臺灣博物館舉辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，把中華隊的點點滴滴公開展示給大家欣賞。特展將在2025年1月1日正式開展。今天的記者會上，總統賴清德首次表明，未來會努力將新台幣500塊上的圖案改成12強奪冠的畫面，將此付諸實現。今天出席貴賓包括：賴清德總統、中華職棒大聯盟 蔡其昌會長、楊清瓏秘書長、教育部張廖萬堅次長、體育署鄭世忠署長，以及世界12強中華隊 曾豪駒總教練和球員江國豪、曾頌恩等人。中職會長蔡其昌致詞時表示，「謝謝總統和各位貴賓，代表主辦單位謝謝總統蒞臨，賴總統也是球迷，這種活動他都會來參加，很謝謝有這麼愛棒球的總統。希望未來獎盃可以循環全台灣各地，盼可將此榮耀與全台共享。」蔡會長也說，接下來中華隊要在明年2月21號打經典賽資格賽，希望大家團結一心為教練和球員加油，未來無論是棒球還是台灣都需要團結。賴清德出席發言時表示，「非常榮幸能跟大家一起出席展前記者會，要再次感謝為國家爭取最大的光榮，我這次出訪三個邦交國，過境美國、夏威夷和關島，僑胞都以你們的表現為榮，你們用球技詮釋台灣精神，作為總統與有榮焉，我感謝你們。」賴清德笑說，自己摸到冠軍盃那一刻有觸電的感覺，也呼籲熱愛棒球的好朋友，一定要來參觀這一場展覽。之後也感性地說：「有人有土地，就會有歷史，有自己的歷史就有自己的故事，可以唱自己的歌。累積匯聚，就是台灣精神。」他強調自己身為一個球迷，我非常光榮，「再次呼籲所有好朋友，來看這場展覽。故事還沒結束，你們的努力會在錢幣上面，會有紀念幣，昔日500塊上的小朋友長大了，我會讓這件事付諸實現。」