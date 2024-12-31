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▲布萊德彼特（左）與安潔莉娜裘莉因為合演賣座大片《史密斯任務》，假戲真做擦出愛的火花，結婚後卻鬧離婚到撕破臉。（圖／摘自IMDb）

▲安潔莉娜裘莉（中）的兩個養子馬多克斯（左）、派克斯，都已經擺明和昔日養父布萊德彼特決裂。（圖／美聯社／達志影像）

▲布萊德彼特終於結束拖了8年的婚變糾纏，可以正式進入人生的下一篇章。（圖／美聯社／達志影像）

好萊塢近年來最漫長的婚變：布萊德彼特與安潔莉娜裘莉，拖了8年多終於在近日簽署離婚協議，往後可以正式分道揚鑣。根據CNN報導，裘莉的律師透露他們是在本月30日簽字，她雖然感到精疲力盡，卻也慶幸此事得以落幕。各方最關心的財產分配方式未公開，但小布目前身家估計為4億美元，遠高於裘莉的1億2000萬美元，難怪八卦刊物稱裘莉沒財力再打法庭戰，只求趕快談妥離婚。布萊德彼特與安潔莉娜裘莉曾是好萊塢最閃耀的巨星愛侶，兩人都是深受觀眾喜愛、都具有強大的票房號召力，自從合作《史密斯任務》擦出愛的火花後，他們一起生了3個孩子，加上裘莉領養的3個小孩，組成8口之家，當兩人之中有人為了拍攝電影或是宣傳新片全球跑透透，另外一人也會帶著孩子們一同隨行，令觀眾印象深刻。想不到在孩子們的要求下，布裘交往快10年才結婚，卻在兩年後就婚變，接著在法庭上打了8年多的離婚戰，直到現在才能斷得乾乾淨淨。8年多之中，布裘的關係也經過數次變化，先是被懷疑有可能很快復合，接著就傳出兩人因為對孩子們監護權各執己見，鬧得越來越僵，裘莉不想跟小布共享孩子們的監護權，堅持自己獨立監護、只給他探視權，為此小布非常不滿。而裘莉後來又堅持要告小布在私人飛機上對她以及小孩動手，就算FBI已因證據不足撤案，她還是用盡手段要讓案子重新鬧上檯面、使小布陷入被貼上「家暴男」標籤的處境，原本只想好聚好散的小布，被裘莉惹毛，也決定下重手反擊，讓他們的離婚協議更難達成，拖更多時間仍不能在法律上正式離異。有別於過去幾年是裘莉不想讓小布好過，最近似乎變成小布不想跟裘莉善了，繼續窮追猛打，裘莉反制之道是讓孩子們一個接一個公開宣布放棄父姓，直接給小布難看。只是八卦報導稱她打了那麼多年的離婚戰，律師費用高到難以負荷，恐陷入財務危機，反倒是小布收入本來就比她高出一大截，有恃無恐。裘莉被傳只想趕快結束這一切紛爭，看來應也在離婚協議上做了部分讓步，才能讓充滿怒火的小布停止攻擊，而小布方面目前尚未對外發表說法。在婚變後，布萊德彼特雖然渴望與孩子們多親近，被裘莉從中阻攔、暫時未能如願，卻交了個年紀才30出頭的女友伊妮絲迪拉蒙，獲得愛情的滋潤。反而是裘莉至今還沒有太認真的新感情，有傳她因為小布對愛情產生戒心，不知何時才能再度對人付出真心。