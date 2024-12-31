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▲還有中國民眾表示，該出入口從側面看也跟龍蝦很相似，在被罵翻後，當地政府已連夜拆除設計外觀。（圖／翻攝自微博）

中國廣州地鐵的花地灣站出入口，近日在中國網路上引發熱議，因為外型過於奇葩、惹來負評如潮，許多中國民眾都直呼，看上去活像一口棺材，還有人補刀道：「看這顏色...這的是服了。」綜合《新京報》等中媒報導，近日有廣州居民在網路上發文，批評花地灣地鐵站正在進行的裝飾工程，蓋上一塊塊彎曲的橙紅色版，從後面或側面看有如龍蝦，正面看則像棺材，根本是不倫不類。對此，廣州地鐵工作人員回覆當地傳媒，聲稱該出入口的設計靈感，源自木棉花花瓣，設計顏色本應為木棉花的橙紅色，只是因為照片色差才被呈現為深紅色，惟因收到太多負評，已於30日連夜進行拆除工程。許多中國民眾都對這設計不敢恭維，紛紛在網上留言、嘲諷，打下：「見棺發財」、「坐趟地鐵真的是『來回地獄又折返人間』」、「升官發財」、「走進棺材還能出來，從棺材裡走出活人，這不是吉兆嗎」、「其實設計初衷是紫荊花，但門面效果的確不好看」、「叫你接地氣，不是接地府」。