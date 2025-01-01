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▲日本東京跨年夜，淺草寺有許多民眾前來進行新年參拜儀式，祈求明年好運。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本石川縣能登半島珠洲市翠雲寺舉辦初詣，期盼一掃2024年元旦大地震陰霾。（圖／美聯社／達志影像）

2025年將至，全球迎來跨年夜，比台灣早一小時的日本，先一步邁入2025，許多民眾前往著名寺廟進行跨年習俗，靜下心祈求明年運勢順利。擺脫過去數年的疫情陰霾，日本今年跨年人潮比去年更加踴躍，除了重頭戲《第75屆NHK紅白歌唱大賽》外，日本傳統的跨年習俗「初詣」（新年初次參拜）也吸引大量參拜人潮前往東京淺草寺、明治神宮等地，人們藉由初詣儀式，進行敲鐘活動迎接新年到來，並為來年祈求好運。位在東京鐵塔旁邊的「増上寺」同樣也是東京跨年參拜的高人氣的地點之一。元旦凌晨12點起，「増上寺」響起108聲的除夜鳴鐘祈禱身心清淨，把過去一年的不愉快跟不順利都留在過去，迎接全新一年開始。在去年元旦遭遇規模7.6強烈地震的能登半島，今晚也在珠洲市翠雲寺舉辦「初詣」，祈福來年能夠平順，擺脫2024年陰霾。至於東京都澀谷區的跨年倒數計時活動，今年連續第五年暫停，這項活動原先是每年的例行活動，不過自疫情發生以來，澀谷區政府停止這項活動至今，但每到跨年倒數階段，仍有許多民眾聚集在澀谷站著名的交叉路口。