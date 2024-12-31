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2024年即將過去，全球即將迎來2025新年，來自世界各地的慶祝活動正準備進入最後倒數階段，包含煙火表演或燈光秀，以及各式祈福活動，都將為新的一年拉開序幕。世界各地主要城市也都進入跨年倒數階段，最先打頭陣的主要國家是紐西蘭，接下來則陸續為澳洲、日韓、台灣、泰國、英國、美國。《NOWnews今日新聞》為您掌握跨年時序以及各國活動。紐西蘭大城奧克蘭是全球最早迎接新年的主要城市，紐西蘭北島城市奧克蘭天空塔的跨年煙火秀向來是全球第一站，今年跨年煙火時間預計將達5分鐘，除了煙火之外，奧克蘭海港大橋的燈光秀和動畫投影，也將為2025年拉開璀璨序幕。緊接在紐西蘭後面的是澳洲，雪梨歌劇院煙火秀舉世聞名，儘管今年一度因鐵路罷工讓跨年活動出現問號，但在工會與政府達成協議之下仍能順利進行，且規模相當盛大，煙火秀更分為兩個時段，首先是晚間9時的「家庭煙火秀」，接著是眾人皆知的午夜「跨年煙火秀」，時長分別為8分鐘和12分鐘，歌劇院以及海港大橋預計將迎接超過百萬人聚集。日本東京塔、淺草寺、増上寺都是每年跨年夜熱門景點，「増上寺」的除夜之鐘伴隨東京鐵塔的跨年倒數，在日本，12月31日被稱為「」，凌晨12 點開始寺廟會響起象徵祈求清淨的108聲除夜鐘，代表將去年一整年的煩惱與不順拋諸腦後，迎接全新的開始會在迎接新年的最後一刻進行敲鐘活動，象徵著新的一年到來並祈求好運，另一個人們歡慶跨年的熱門景點澀谷區則在今年特別封鎖了部分地區，避免人群過度擁擠。韓國則因前日的濟州航空空難，全國進入哀悼期，原先舉辦的大型跨年活動全數取消，樂天世界塔表示，在取消倒數活動後，他們將會在555公尺高的塔尖點亮白光，哀悼空難意外的罹難者。備受台灣民眾關注的台北101跨年煙火，由於今年台灣隊在世界棒球12強賽奪冠，主題為「Team Taiwan Champion」，以棒球12強奪冠為主軸，董事長賈永婕進一步透露，今年煙火秀最大的亮點就是以往都是5分鐘，今年加碼1分鐘還會加上光雕和音樂，近期宛如成為台灣國民歌曲的應援曲《台灣尚勇》也將伴隨煙火響起。維多利亞港夜空將上演香港最大型跨年倒數煙火，以「幸福樂章」為題，歷時12分鐘，寬度達1300公尺，多艘船隻組成前後排列陣型，停泊在維多利亞港橫跨中環至北角一帶。煙火分為五幕，包括「繁花盛放」、「長青樹」、「金色瀑布」及首次在香港展示的「七彩祥雲」煙火特效。泰國曼谷知名購物地表ICONSIAM在年底最後三天舉行「驚艷泰國 2025 跨年倒數活動」，成為泰國有史以來最盛大的跨年慶典，亮點包括環保煙火秀及眾多泰國與國際明星的演出，跨年倒數時也將點燃煙火。德國柏林知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）跨年活動今年預計仍會湧入上萬人參加，現場除了有派對表演外，也會舉行大型煙火表演慶祝新年，不過鑒於近年來恐攻風險增加，主辦單位持續往年嚴格戒備，今年入場票價為20歐元，且同樣禁止與會民眾攜帶背包、食物和飲料進場。知名景點倫敦眼（London Eye）將在泰晤士河畔施放11分鐘的華麗煙火秀，1.2萬發超長煙火秀，將隨著英國知名大笨鐘的鐘響一起與英國民眾迎來2025年。紐約時代廣場水晶球跨年倒數降落傳統始於1907年，至今已接近120年，除了二戰期間曾有過兩次暫停外，就連疫情也不缺席，美國紐約時代廣場今年的水晶球將迎來第18年的服役，明年將換成新的水晶球，目前這顆將收進時報廣場一號大樓裡展覽，下一代水晶球的樣貌，則預計在明年初揭曉。為了這顆水晶球最後一次執行任務，時代廣場跨年活動負責人史卓斯(Jeffrey Straus)透露，今年為這顆水晶球打造不一樣的裝扮，直徑12英尺（約3.66公尺），重達近6000公斤，將有2688個水晶三角形，裝有超過3.2萬顆LED燈。