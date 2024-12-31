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▲台北101董事長賈永婕提前曝光今晚2025跨年「台北101煙火」超強卡司，知名漫威創作者打造「8位台灣英雄」TeamTaiwan光雕動漫，陳傑憲、李洋與王齊麟、戴資穎等人一次看爽。（圖／翻攝賈永婕FB）

再見了2024年！今（31）日晚間就將迎來每年一次的跨年夜（New year's eve），各國陸續進行倒數，並用絢爛煙火點亮夜空，歡迎嶄新的2025年到來！2024年對於台灣來說，可以說是收穫滿滿，尤其是體育賽事，先後在奧運、世界棒球12強賽中奪下金牌，因此今年台北101煙火主題就是「Team Taiwan Champion」，除了煙火秀將是史上最長的360秒之外，還有台灣隊長陳傑憲、奧運連霸黃金羽球男雙李洋與王齊麟、羽球球后戴資穎等人都化身漫威、DC英雄形象，《NOWnews今日新聞》於23:50進行煙火施放直播，與您一同邁向2025年。台北101煙火秀一直以來都是國際上最具指標性的跨年煙火之一，過去的時間長度都是5分鐘，不過日前董事長賈永婕則透露，今年煙火秀表演將加碼1分鐘，總長6分鐘，還有雷射光雕秀邀請知名漫威DC迪士尼專屬漫畫創作者Bernard Chang，將台灣英雄們變成美漫風格形象，包含「台灣隊長」陳傑憲、「麟洋配」王齊麟與李洋、球后戴資穎、拳后林郁婷、「桌球教父」莊智淵和「小林同學」林昀儒等8名台灣英雄，將今年台灣在各項體育賽事上收穫的感動，一次濃縮進這次跨年活動中重新溫習，展望嶄新2025年。活動播放時間：12月31日22:00-23:00建議觀賞地點：台北市政府東南廣場