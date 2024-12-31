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▲立委林岱樺與參加人員合影。(圖／立委林岱樺辦公室提供)

高雄港貨運載卸量穩定成長，航商轉運停港需求增加，貨運業者聯合訴求改善港區作業與交通，立委林岱樺日前邀集交通部等單位共同研擬縮短貨櫃車進入碼頭時間，希望透過整合預報系統以及改善平面道路，提升港務作業效率。林岱樺於會中協調交通部及台灣港務公司高雄分公司並整合公會及業者意見，提出三項改善作法，要求交通部以港務作業國際化為目標，在2月底前提出改善方案。高雄市直轄市汽車貨運貨櫃貨運商業同業公會反映，港區壅塞已經影響貨運業者，貨櫃車進入碼頭管制室後需要3至4小時，才能完成交領貨櫃，待機期間除了對司機產生負擔，也對貨運公司產生不必要的成本。有公會代表現場表示，這十多年來已跟各級民代與政府單位反映多次，但第一次遇到有立委細膩地逐條處理問題。公會代表也希望政府與港務公司，依林岱樺主持協調會的結論，改善預報系統與港務作業，縮短確認貨櫃資料的時間。首先，請港務公司協調關務署、報關公會、航商、貨櫃運輸業者等單位，建置整合預報系統，達到預先翻櫃、縮短交領櫃的時間，以及方便業者安排交通路線。交領櫃時間希望從目前等待超過3小時，以縮短到不超過30分鐘為目標。其次，對於業者反映空櫃交還航商時，連例假日也計入收費時間。林岱樺請航港局協調航商、貨櫃集散站業者等擴大服務時間，讓港口的到期櫃收櫃作業能更順暢。同時，對於貨櫃污損責任歸屬的爭執，可能影響港務作業效率，林岱樺請港務公司協調各貨櫃場，提供安裝設置貨櫃進出監控設備，紀錄至少保留 45 天，也請收貨貨主立即拍照櫃內污損或櫃外損壞情形，請貨櫃集散業者即刻啟動調查作業，釐清污損責任歸屬，以利航商追償。對於貨櫃貨運業者關心高雄港平面道路的壅塞問題，林岱樺現場請高雄市政府交通局，積極辦理貨櫃車專用道，如期於2025年1月底前部分路段先行通車，6 月底全段完工啟用。她也請港務公司在過渡期間，先試辦海上輸運貨櫃，讓一次裝卸量達200只貨櫃以上的航商，在港內的海上走廊裝卸貨櫃，有助交領櫃業務的分時分流。林岱樺認為，高雄港的國際排名逐漸提升，隨著國際情勢變化，各國航商對於在台灣轉運的需求也與日俱增。未來的高雄市政府，要善用現有港市合作平台的機制，納入港務公司與相關公會、航商，定期協調港區事務。此外，高雄市政府未來也應與台灣港務公司高雄分公司、高雄港區土地開發公司，結合貨運相關業者，促成港口建設升級，作業效率比照國際水準，逐步提升高雄港的世界排名。參加協調會的單位計有交通部、航政司、航港局、台灣港務公司、高雄市政府，中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會王玉琳理事長，也集合各縣市汽車貨櫃貨運商業同業公會。