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▲蔡阿嘎發文表示，2024的最後要來去幹大事，還用主題標籤寫下「欠過年總是不好對吧」。（圖／取自蔡阿嘎Threads）

百萬YouTuber蔡阿嘎今年7月公開揭發前員工蘿拉的惡行，指出她利用公關的職權在廠商與公司間不法獲利8位數。蔡阿嘎今（31）日在社群平台Threads上發文寫下，2024年的最後來幹大事，並用主題標籤寫「欠過年總是不好對吧」，文章一出就有網友一眼就認出來照片地點是位於蘆洲的社區。蔡阿嘎在Threads上發文說：「2024年的最後，來幹大事囉！」後面還加上主題標籤「欠過年總是不好對吧？」同時還配上一張高樓林立的圖片，圖中社區外觀看起來相當高級，離捷運站也很近，隨後也在留言區寫下「哇～住這麼好哦，羨慕羨慕！」此發言不免讓人聯想到他與前員工蘿拉的金錢糾紛。照片曝光後有粉絲認出途中地點紛紛留言，「傻眼！她住蘆洲嗎？」、「出站即家門，我家附近卻買不起」、「原來有人先幫嘎哥置產了」、「原來躲貓貓還有續集」、「要跨年了還搞任務？」實際上，今年中蔡阿嘎發現蘿拉利用AB合約、AB報表等不法行為欺騙廠商與公司，獲利高達8位數。蘿拉可以從中獲利在於她身為公司窗口需要對外談案，所以她先在公司寫了A合約，又透過另一家公司做出B合約，並用B公司的發票去對廠商請款，最後這些款項都落入蘿拉口袋。