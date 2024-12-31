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基隆發生一起駭人聽聞的殺人案。1名年近70的趙姓男子，疑遭殺害後焚屍，且死狀相當悽慘，不僅全身被燒得焦黑，遺體更以詭異姿勢對折，棄置在貨車冷凍櫃內。根據了解，日前金山分局以及基隆市警局三分局，皆接獲民眾打電話，指稱一名趙姓老翁疑似與人發生財務糾紛，慘遭殺害，警方循線追查，昨（30）日在基隆市培德路旁一輛租賃貨車車斗的冰櫃內，發現男性死者遺體，令人毛骨悚然的是，遺體被對折裝進冷凍櫃，死狀悽慘，而且車內副駕駛座上，還留下道教令旗及不少冥紙，相當詭異。警方在採證後，將屍體送往殯儀館，待檢察官相驗後，決定擇期解剖查明死因。警方調閱附近監視器影像，循線鎖定5名犯嫌，30日凌晨5時30分，金山警方在新北市林口區文化北路一段發生衝撞，警方朝嫌犯車輛連開10槍，但仍被嫌犯脫逃。最後在30日深夜，於台中大甲一處公寓，逮捕涉案的42歲吳姓主嫌，並將人連夜押回北部，交由基隆警方統一調查處理。據悉，趙男疑似與他人有債務糾紛，被5名犯嫌失手打死後，企圖以焚屍方式毀屍滅跡，最後將遺體放置冷凍櫃內。而吳男遭移送時，面對媒體提問還不耐煩，嗆聲「關你屁事啦！」警方昨日也查出焚屍地點，可能在基隆市八堵路一間倉庫旁的空地，今日上午前往現場封鎖採證、調查，釐清案情。