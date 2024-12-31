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▲艾菲爾老師指出，2025年的一月，充滿了各種天文現象的洗禮，星空中的流星雨、行星排列和月亮的特別相位，都在無形中影響著我們的運勢。（示意圖／取自unsplash）

▲艾菲爾老師指出，獅子座在2025年一月的事業運勢可謂相當順利。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay ）

▲艾菲爾老師提到，2025年1月份獅子座在財運方面，有望得到一些來自意外的收入或資助。（示意圖／NOWnews資料照）

2025跨年你準備好了沒！再過幾個小時後，我們就將與2024年說再見，在陣陣煙火聲中迎接嶄新的2025年，而星座運勢也將出現變化，對此，命理專家艾菲爾老師就提醒，2025年一月份12星座將會面臨的好契機及挑戰，讓你能搶先做好應對的心理準備，讓好運不離身！艾菲爾老師指出，2025年的一月，充滿了各種天文現象的洗禮，星空中的流星雨、行星排列和月亮的特別相位，都在無形中影響著我們的運勢。每個星座的運勢也因此有所不同，無論是在事業、愛情或財運上，都會面臨新的挑戰與機會。這個月份，你會發現自己在面對困難時有更多的選擇與突破點。心態的轉變，會成為你應對改變的關鍵。一月的牡羊座在事業上會遇到一些不確定的情況，特別是與同事或上司之間的溝通可能會出現誤解。這段時間，保持冷靜並清晰表達自己的立場將是關鍵。愛情方面，單身的白羊可能會有一些心動的時刻，但也可能因為太過衝動而錯失良機。需要耐心等待對方的回應，而不是急於表態。財運方面，由於月亮和火星的特殊位置，你的財務狀況會有所起伏，但如果能夠積極尋找新的收入來源，還是能夠穩定自己的經濟狀況。一月的金牛座，特別是在職場上，會有一些新的挑戰。月亮和土星的相位可能會帶來一些工作上的壓力，但也會激發你展現出更強大的專業能力。感情方面，你和伴侶之間的關係會處於穩定期，但也可能因為一些小事引發不必要的爭執。學會聆聽並互相支持，將是增進感情的關鍵。財運方面，由於有貴人的幫助，金牛有機會在這個月獲得一些意外的財務收益。保持低調，不要過於張揚你的成果。在一月的雙子座，學業方面可能會感受到一些壓力，特別是面對期末考或是重要的學術挑戰。建議分階段製定學習計劃，逐步攻克難題。感情運勢相對平穩，但單身的雙子座，這段時間有機會遇到適合的對象，只要你保持真誠與開放的心態，可能會有意外的驚喜。工作中，雖然挑戰不少，但你的應變能力強，能夠迅速解決問題，並得到同事的認可。對巨蟹座來說，一月是自我探索和轉型的好時機。月亮的運行可能會讓你在這段時間內感到情緒波動，尤其是在事業上，對於長期目標的焦慮會讓你難以集中精神。愛情方面，與伴侶之間的溝通會更為密切，有機會解決先前的誤解，增進彼此的信任與理解。財運方面，由於木星和土星的對沖，巨蟹需要特別注意財務支出，避免不必要的消費。獅子座在一月的事業運勢可謂相當順利。月亮和金星的有利相位為你帶來了更多的支持與機會，特別是來自上司或同事的幫助，會讓你的工作進展順利。愛情方面，對於單身的獅子來說，這個月是一個擴大社交圈的好時機，可能會遇到令你心動的人。婚姻生活則較為穩定，你們會共同面對一些挑戰，但互相扶持，會讓這段關係更加堅固。財運方面，可望獲得額外的收入或禮物。一月的處女座將迎來職場上的新挑戰，尤其是在工作內容上，會有一些改變或是新的責任讓你感到壓力。不過，這也是展現自己能力的好時機。感情方面，這段時間對處女座而言，愛情的表達會顯得較為理性，有可能因為缺乏浪漫的舉動而讓另一半感到疏離。婚姻生活則需要更多的溝通，避免冷戰。財運方面，由於水星的逆行影響，處女座需要謹慎處理財務上的問題，避免不必要的支出。一月的天秤座事業運作良好，特別是在創意工作或是團隊合作中，你將能夠發揮出色的表現，並獲得同事和上司的認可。在愛情方面，天秤座有機會邂逅理想中的對象，尤其是在人際互動或聚會中，機會會變得更加明顯。婚姻方面，這段時間需要避免與伴侶之間的過度爭執，保持冷靜和理解會讓關係更加穩定。財運方面，你有望得到一些來自意外的收入或資助。天蠍座在一月的事業上會遇到一些突發的情況，可能需要快速應對新的挑戰。這段時間，你的專業能力和應變力將是成功的關鍵。感情方面，單身的天蠍座，這個月可能會遇到一位讓你心動的對象，發展迅速，但要謹慎處理，不要急於投入感情。婚姻生活則處於穩定期，但有些小爭執需要透過更好的溝通來解決。財運方面，可能會因為一些計畫的延遲而遭遇財務上的困難，需要更細心地規劃支出。射手座在一月的事業中會感到一些挑戰，尤其是在面對多重任務時，會感到壓力倍增。建議合理安排時間，避免過度勞累。愛情方面，射手座單身的人可能會因為某些社交場合而遇到吸引自己的人，但在戀愛初期的投入上需謹慎。婚姻生活方面，可能會因為兩人對未來規劃的分歧而發生爭執，這時需要更多的妥協與理解。財運方面，射手座的收入穩定，但不宜冒險投資。一月的摩羯座在事業上將迎來一些新的機會，尤其是與海外或長期合作的項目，會讓你的職業生涯有了更多的發展空間。愛情方面，摩羯座的感情生活會較為平穩，這段時間與伴侶的溝通良好，可以一起討論未來的計畫。學業上，摩羯座會覺得自己進步較慢，但只要持續努力，必定能取得不錯的成績。在財運方面，摩羯座可能會得到額外的收入，這對你的財務狀況有很大的幫助。水瓶座的事業運勢在一月會有所波動，特別是面對重要決策時，你會覺得左右為難。這段時間，應該更依賴自己的直覺與過去的經驗來做決定。愛情方面，水瓶座的感情生活較為冷淡，可能會與伴侶有些距離感。單身者則需要更加主動，才能打破現有的僵局。財運方面，由於有水星的影響，水瓶座在財務管理上需要特別謹慎，避免不必要的支出。一月的雙魚座在事業上會面臨一些新的挑戰，尤其是在團隊合作中，可能會與他人意見不合。這段時間，建議你更冷靜地聽取不同的意見，尋找最佳解決方案。在感情方面，雙魚座的愛情運勢較好，有可能與另一半達成新的共識，關係更加穩定。財運方面，雙魚座的財務狀況較為穩定，但避免過度依賴他人的建議或投資計畫。