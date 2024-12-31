我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台韓合製SCOOL男團選秀出道的新男團SEVENTOEIGHT驚喜現身涮屋馬鍋物店。（圖／業者提供）

▲「台妞韓團」GENBLUE幻藍小熊現身涮屋馬，體驗台中鍋物美食魅力。（圖／業者提供

跨年倒數時刻，台中「2025蛇現幸福跨年夜」，今晚在中央公園登場，匯聚有國內外巨星，更有韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In等人演出。而「台妞韓團」GENBLUE幻藍小熊與台韓合製SCOOL男團選秀出道的新男團SEVENTOEIGHT，則驚喜現身屋馬集團旗下精緻鍋物品牌「涮屋馬」，體驗冬日鍋物的溫暖魅力。GENBLUE幻藍小熊日前在韓國榮獲第32屆「大韓民國文化演藝大賞KPOP新人賞」，出道僅百日即奪得殊榮，被譽為KPOP寶藏女團，也刷新紀錄，成為「台灣之光」。這次現身涮屋馬用餐，讓現場民眾驚喜不已，更有粉絲捕捉到「野生幻藍小熊」的身影，並在社群上熱情分享！涮屋馬鍋物店的現場客人表示，看到幻藍小熊覺得好親切，成員們非常年輕，能在競爭激烈的韓國演藝圈獲得新人獎非常厲害！幻藍小熊對涮屋馬熱銷的牛骨鍋與專屬客製化畫盤設計讚不絕口，對創新的餐飲體驗大為驚艷。屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，感謝大家的熱情支持。屋馬餐飲集團身為台中的在地品牌，很開心看到台中市憑藉獨特的文化魅力、美食饗宴及盛大跨年活動，持續吸引國內外旅客目光。屋馬也將持續提供最優質的服務及美食，誠摯邀請全國及國際朋友共襄盛舉，感受台中節慶魅力與美食文化，一同迎接美好的2025年！