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韓國濟州航空客機29日發生重大空難事故，飛機以機腹著陸方式迫降務安機場，失控撞上圍牆導致起火爆炸，機上179人罹難，僅有2位空服員倖存。當天出勤的消防人員還原救援現場，稱聽到機尾傳來呼救聲，33歲男性空服員是第一位獲救者，而25歲女性空服員則受困倒塌的金屬櫃下，使用液壓器具後才將人順利救出。根據韓媒《NEWS 1》報導，全羅南道消防本部31日表示，在飛機尾部的兩名機組人員，由於事發瞬間的衝擊導致機尾脫落，從而得以生還。消防本部還原當天時序，稱消防人員在事故發生後11分鐘，即29日上午9點14分左右抵達現場，當時跑道末端冒出火焰和濃煙。因衝擊而脫落的客機尾部入口處也已經起火，但能聽見裡面傳出「救救我」的呼喊聲。消防人員迅速撲滅尾部入口處火焰後進入機艙，發現一名30多歲的男性機組人員受傷站著，還有一名20多歲的女性機組人員則是被倒塌的金屬櫃壓住。9點23分左右，消防人員先將男性機組人員救出。約27分鐘後，即上午9點50分，透過液壓器具抬起壓住女性機組人員的金屬櫃，消防人員成功將女性機組人員也救出。當時現場的消防隊員表示，女性機組人員被救出後意識清醒且能說話，而男性機組人員則似乎因受到強烈衝擊，顯得神情恍惚。男性機組人員被送往醫院後仍對意外發生以及獲救的經過記憶模糊，表示只記得「醒來後就已經被救出」。濟州航空經營支援本部長宋京勳表示，將不遺餘力地提供所有必要支援，「直到生還的機組人員完全康復」。宋京勳指出，待兩人恢復健康後，將根據其個人意願，協調是否要安排部門調動。