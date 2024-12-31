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民眾黨主席柯文哲昨（30）日以7千萬元交保返家，許多媒體及輿論紛紛質疑鉅額交保金「財產來源不明」，對此，民眾黨團主任陳智菡表示：黨內早已討論過應變，錢都是湊來的！並嚴正駁斥：「主席不可能潛逃。」陳智菡今（31）日上「中午來開匯」節目，接受主持人黃光芹專訪時表示，柯文哲7千萬元交保是中華民國政治史上最高的交保金、戴電子腳鐐，還說他會潛逃，他是要逃到哪？陳智菡指出，民眾黨內在第一次交保前就已經召開過緊急應變小組會議討論：「當時黃國昌就有在籌錢了，事前就有準備到處跟親友借。」至於柯文哲二次交保金額再增加的4000萬來源，陳智菡說明那大部分都是柯文哲家屬拿出來的：「柯家人想辦法把4000萬湊足，黃國昌也有說，他是到處幫忙借的」。陳智菡並強調，北檢起訴書中說的「小沈1500」根本就證據力薄弱，柯文哲至今堅持不認罪，也不可能潛逃，因為他不可能丟下臺灣的一切和臺灣的夥伴。她認為輿論之所以在交保金額上「大做文章」，是因為北檢的證據都太弱，媒體不想討論。針對北檢將再抗告，陳智菡表示民眾黨至今都是嚴陣以待。