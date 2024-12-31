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曾奪得國聯賽揚獎的大聯盟強投Trevor Bauer，因性暴力案留下污點，職業生涯陷入困境。2023年，Bauer效力於日本職棒橫濱DeNA展現實力後，轉戰墨西哥聯盟後，榮獲最佳投手獎。然而，即使Bauer實力有目共睹，他的重返美職之路仍困難重重，美媒指出：「有99％總管持反對意見。」Bauer在日職橫濱DeNA的表現亮眼，交出10勝4敗、防禦率2.76的成績後，轉戰墨西哥聯盟的墨西哥城紅魔隊。他在14場先發中繳出10勝0敗、防禦率2.48的優異數據，K/9值高達13.00，並奪得聯盟年度最佳投手獎。不過，儘管在墨西哥聯盟再次證明了自己，Bauer目前仍未收到任何美職球隊的正式邀約。Bauer的實力無庸置疑，但他過去的爭議仍為其職業生涯蒙上陰影。2021年效力洛杉磯道奇期間，Bauer因捲入與女性的性暴力糾紛，被大聯盟以違反家庭暴力政策為由禁賽194場（後減刑）。雖然最終與相關女性達成和解，但「問題球員」的標籤讓多數球隊興趣缺缺。Bauer的經紀人Rachel Luba坦言：「他仍具備在大部分美職球隊擔任第一或第二先發的能力，但99%的總經理都選擇對他說不。」即使Bauer願意接受最低薪資合約，仍難以找到願意簽約的球隊。在大聯盟復出無望的情況下，傳聞指出Bauer可能與橫濱DeNA再度簽約。對於這位33歲的投手來說，日本或將再次成為他延續職業生涯的重要舞台。