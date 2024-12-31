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今年北市府跨年晚會將首度碰上在台北大巨蛋舉辦的天后「阿妹」張惠妹演場會，市府預估，信義區將迎來逾20萬人潮，恐怕創下有史以來跨年最高人流紀錄，跨年交通疏散也將成最大考驗。台北市長蔣萬安今（31）日在市政會議上提醒，相關疏散措施市府相關單位一定要保持警覺不能鬆懈。蔣萬安今日主持今年度最後一次市政會議，蔣萬安表示，今天是2024最後一天，也是今年最後一次市政會議，他祝各位首長「蛇馬龍鶴」、「蝦米龍賀」，新的一年充滿好事，好事都會發生；另外今天晚上是跨年夜，當然也邀請各位首長來參與跨年活動，希望可以在今天為2024畫下一個美麗而且平安的句點。蔣萬安指出，今天晚上的跨年活動，除了市府工場前有101煙火，當然還有大巨蛋阿妹的演唱會，可以預期今晚人潮，很可能是史上台北市所舉辦跨年晚會最多的一次。他進一步指出，除了要讓來參加的所有民眾留下美好回憶，也希望他們能夠很平安回家，所以活動結束後，包括相關疏散還有運輸相關的管理措施，他要再次提醒相關單位一定要保持警覺不能鬆懈。蔣萬安表示，可以預期未來每一年的跨年，一定都會有大巨蛋的演唱會，這會是常態，所以一定要藉由今天晚上相關措施建立SOP，也基於今天所建立的SOP不斷地精進來因應以後的常態。他最後與市府首長共勉一起努力，希望能夠有一個愉快、美麗、平安的2024句點。