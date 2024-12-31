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▲《背著善宰跑》獲得2000年後出生的年輕人喜愛。（圖／iQIYI ）

▲劉詩詩被封為古裝劇女神。（圖／iQIYI ）

隨著2024年即將劃下句點，愛奇藝國際版今（31）日公布了台灣「2024年度人氣排行榜」和「世代最愛熱劇排行榜」，人氣排行榜前十名中涵蓋了華語、韓語戲劇，還有綜藝、動漫，顯示出平台內容的多樣性，第一名由今年爆款劇《不夠善良的我們》強勢奪下，今年黑馬韓劇《背著善宰跑》榮獲第二名，古裝愛情《顏心記》緊隨其後，另外，進一步分析平台上不同年齡層用戶觀影偏好，平台上00後的朋友最愛戲劇為《背著善宰跑》，而古裝陸劇《一念關山》在00後、90後與80後三個世代的排行中都名列前茅。愛奇藝國際版「人氣內容排行」綜合了影視與綜藝的表現，今年的冠軍由《不夠善良的我們》奪下，這部作品憑藉其劇情深度與角色表演贏得廣泛讚譽，熱播期間連續數週穩坐台劇類排行榜首。緊隨其後的是獨家韓劇《背著善宰跑》，以清新自然的敘事風格深受觀眾喜愛，該劇不僅登上2024年Google十大熱搜影劇第八名，更榮獲美國《TIME》雜誌評選為2024年度韓劇冠軍，讓主演邊佑錫人氣大幅提升，知名度席捲亞洲。在「人氣內容排行」中，陸劇類作品表現亮眼，共有四部作品進榜。排名第三的古裝陸劇《顏心記》，由羅雲熙與宋軼主演，以新奇的主題和幽默趣味的風格俘虜了喜愛輕鬆氛圍的觀眾。第四名《狐妖小紅娘月紅篇》由《蒼蘭訣》原班團隊打造，延續了唯美畫風和浪漫情感的成功模式。第五名《一念關山》則是「古裝女神」劉詩詩睽違六年以美人刺客角色的回歸之作，獲得廣泛好評。第八名的《烈焰》，由任嘉倫主演，以高燃熱血的漫改劇情畫面成功吸引觀眾目光。此外，經典之作如韓綜《Running Man》、音樂類綜藝《新說唱2024》以及人氣動漫《航海王One Piece》也成功上榜，進一步突顯了愛奇藝國際版平台的內容多元化優勢，能滿足不同觀眾的多樣化需求與喜好。2024年00後最愛的戲劇冠軍由韓劇《背著善宰跑》奪得，該劇成功結合追星文化與青春純愛，深深打動新生代觀眾。值得一提的是排名第五的《不夠善良的我們》憑藉寫實對社會、人際兩性關係的描寫，在00後中產生共鳴。對普遍被認為偏愛輕鬆娛樂內容的00後而言，受歡迎程度令人驚喜，顯示新生代也重視劇情的情感厚度與人生議題。其他進榜的劇集如《一念關山》《寧安如夢》和《以愛為營》進一步證明00後對細膩情感與精彩故事的高度要求。而無論是90後還是80後，年度最愛劇集的榜首都由《一念關山》奪得。這部集武俠與愛情於一身的古裝劇，完美平衡了情感故事與視覺場面，加上主角「古裝女神」劉詩詩的國民度，成功俘獲兩個世代的心。以排名來看，80、90後都偏愛古裝題材，既注重情感深度，又展現對多元題材的高度接受度，無論武俠、喜劇、玄幻都能俘獲他們的心。除了平台排行成績外，回顧2024年，愛奇藝推出眾多精品內容，不僅在表現亮眼，更以深度的題材與精湛的製作贏得外界口碑，再次證明了其在華語影視市場的領先地位。豆瓣年度評分最高華語劇集第二名《我的阿勒泰》，入圍第7屆坎城電視劇節主競賽單元最佳長劇集，成為首部獲此殊榮的長篇華語劇，讓國際影視舞台見證華語劇集的實力。而第五名的《唐朝詭事錄之西行》則以其結合唐代文化與古裝探案的緊湊劇情，帶給觀眾緊張刺激且充滿文化底蘊的觀劇體驗，更受到台灣影視產業人士與影評推薦，入選LINE TODAY聚光賞「2024陸劇年度榜」第五名。目前，《唐朝詭事錄》第三季也正在火熱製作中，喜愛探案古裝的觀眾絕對不可錯過！回顧2024年的成功，愛奇藝國際版將持續為觀眾呈現更多元化的內容與視聽體驗，除了現在正在熱播的《獵罪圖鑒2》《冬至》外，2025備受期待的作品包括韓劇《黑暗榮耀》空姐車珠英化身王妃的新作《元敬》，黃旼炫主演的漫改劇《流氓圖書會》以及李光洙與都敬秀攜手出演的食堂番外篇《豆豆飯飯》等。此外，愛奇藝國際版代言人白鹿的三部待播陸劇《白月梵星》《衡門有狐臨江仙》《北上》也將陸續與觀眾見面，還有劉詩詩主演的唯美古裝劇《淮水竹亭》，勢必為大家帶來更多驚喜。